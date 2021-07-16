Зеленский ужесточил наказание для чиновников за неверные данные в декларациях

Украинский гарант Владимир Зеленский подписал Закон, предусматривающий ужесточение ответственности за заведомо неверные данные при заполнении декларации о доходах для чиновников. В частности, документ относит такое нарушение к уголовной юрисдикции по коррупционным статьям.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента. Теперь противозаконным является расхождение фактических сумм от заявленных в декларации в размере от 500 до 2 000 гривен (сейчас эта сумма составляет 4 000 гривен).

"Размер штрафа за это устанавливается от 3 000 до 4 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, а также предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет", – указано в сообщении.

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Если же чиновник сокрыл в декларации сумму от 2 000 гривен, то ему "светит" штраф от 4 000 до 5 000 необлагаемых минимумов доходов или лишение свободы до двух лет тюрьмы.

"Кроме того, лицо, совершившее такое уголовное преступление, не может быть освобождено от ответственности, даже если искренне раскаялось и активно способствовало раскрытию преступления и полностью возместило причиненный ущерб или устранило причиненный вред", – гласит статья Закона.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин предусмотрел проверку всех материальных доходов для покупателей сельхоз участков с начала запуска рынка земли.