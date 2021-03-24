Новости Украины: страну могут закрыть на локдаун, а Азарова заподозрили в госизмене

В Украине в среду, 24 марта, сообщили о подозрении в госизмене бывшему премьер-министру Николаю Азарову и стало известно, что СНБО не исключает возможность введения общенационального локдауна.

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В Совете национальной безопасности и обороны Украины не исключают возможность введения общенационального локдауна в том случае, если ситуация с коронавирусом ухудшится. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов и анонсировал спецзаседание из COVID-19.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене бывшему премьеру Украины Николаю Азарову. Следователи получили документы, указывающие на то, что он сознательно вредил суверенитету страны, что в дальнейшем привело к оккупации Крыма Россией.

В Италии арестовали 50-летнего соседа пропавшей почти пять месяцев назад украинки Кристины Новак . Мужчину подозревают в убийстве девушки, которая жила с 41-летним испанцем. В то же время мать Кристины уверена, что ее дочь жива.

На Закарпатье в селе Теребля вспыхнул масштабный пожар – загорелся новый жилой комплекс за 120 млн гривен , который построили для переселенцев из поселка Солотвино. Спасатели локализовали огонь на площади более 1200 кв. м.

Бывших представителей командования Вооруженных сил Украины и Министерства внутренних дел, которые перешли на сторону России, лишили высших государственных наград. В список попал и Виталий Захарченко – бывший министр внутренних дел Украины.