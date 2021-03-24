Украинцев переведут на новые тарифы на газ: сколько придется заплатить

Украинцы с 1 мая 2021-го должны перейти на годовые тарифы на газ. С учетом ситуации на рынке, стоимость кубометра может колебаться около отметки в 8 грн за кубометр (на данный момент 6,99 грн).

Такой прогноз озвучил эксперт Украинской энергетической ассоциации Валентин Землянский. "На фоне достаточно высоких цен, с высокой долей вероятности можно прогнозировать, что цена годового контракта на газ, на который украинцы должны перейти с 1 мая, как и цена апреля, будет находится на уровне 8 и более гривен за кубометр", – пишет Землянский в публикации на официальной странице организации в Facebook.

Традиционно на европейском и украинском рынках, цена на газ снижается после окончания отопительного сезона. Текущие тренды на биржах и прогнозы аналитиков говорят о сохранении на достаточно высоком уровне цен на газ в апреле-сентябре текущего года.

"В начале прошлой недели цены на ресурс апреля в Украине колебались от 7300 до 7900 грн / тыс куб. м. На мартовский ресурс все еще сохранялся высокий спрос, который торговался в начале недели по ценам 7500 - 7900 грн/тыс куб. м", – отмечает Землянский.

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