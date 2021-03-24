Вакцинация может зависнуть: Европа выкупила препараты, украинцам придется ждать прививку еще год

Украина рискует не получить в 2021 году необходимого количества доз вакцины. ЕС и другие страны с высокоразвитыми экономиками из-за новой вспышки коронавируса сильно нуждаются в препаратах для иммунизации. Они заранее договорились с производителями о поставках и делиться вакцинами пока не планируют.

Утвержденный Кабмином план сорван, большая часть населения Украины получит первую прививку лишь в 2022-м. И это при условии, что правительство сможет договориться о поставках дополнительных партий препаратов.

О том, как проходит вакцинация в Украине и в мире, сколько стоят препараты и хватит ли их на всех, читайте в материале OBOZREVATEL.

В Украине один из самых низких темпов вакцинации в Европе. К примеру, в соседней Польше привились уже 12% населения, в Чехии – 10,5%. Один из худших результатов у Беларуси – 0,5%. Но Украина показала результат в несколько раз хуже – всего 0,2%. За месяц иммунизации (кампания началась 24 февраля) удалось привить 121,9 тыс. человек (данные Минздрава).

С таким результатом Украина оказалась чуть ли не на последнем месте по иммунизации в мире, расположившись возле таких стран, как Парагвай, Монголия и Ангола.

Стоит отметить, что и по плану вакцинации, который утвержден оперативным штабом Министерства здравоохранения, до 1 апреля должны были привить всего 367 тыс. человек. Речь идет о первом этапе кампании: свои дозы получают медики, которые задействованы в лечении пациентов с COVID-19, военные в зоне ООС, жители интернатов.

Напомним, Украина получила лишь 500 доз вакцины CoviShield, которая рассчитана на 250 тысяч человек (по две прививки на каждого).

До конца месяца осталась одна неделя и уже понятно, что даже утвержденный скромный план провалили с самого начала. В лучшем случае удастся привить около 30-50 тыс. человек. Это даже не половина от того, что планировалось.

Причин для такой статистики множество, начиная от саботажа в регионах и заканчивая плохой организацией процесса. Например, врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 Светлана Гук уверена, что проблема в нехватке пунктов иммунизации.

"Сколько точек вакцинации, сколько рук – так быстро она (вакцинация. – Ред.) и проходит. Не меньше 100 вакцин за день делает один пункт прививок. Можно запросто сделать 200 вакцин, если два врача в одном пункте", – объяснила она.

Второй этап вакцинации начался 22 марта (по плану должен был с 1 апреля), его проводят параллельно с окончанием первого этапа. Вакцинировать должны медиков и украинцев старше 80 лет. Но и здесь назревает проблема:

свои прививки должны получить 3 млн украинцев и еще 255 тыс. тех, кто не успел получить две дозы на первом этапе;

то есть в сумме до 1 июля (длительность этапа) Украина должна получить не менее 6,4 млн доз вакцины.

Глава Минздрава Максим Степанов написал на своей странице в Facebook, что до 21 марта должны доставить еще 1,5 млн доз. Но не факт, что получится. "Все правительства, что в США, что в ЕС, что в Индии, ограничивают экспорт, выдают квоты на экспорт", – отметил министр.

Сейчас за сутки вакцинируются 10 тыс. человек (это в несколько раз больше, чем несколько недель назад). Такими темпами остатков вакцины хватит примерно на 13 дней. И если к этому моменту не поступит новая партия, иммунизация в Украине остановится.

В среднем за последние 30 дней прививку делали 4 тыс. украинцам в сутки. Скорость процесса в стране можно проследить по статистике, например, на 1 марта (данные statista и украинского Минздрава), когда вакцинировали:

960,8 тыс . человек в США;

141,7 тыс . в Германии;

109,6 тыс. в Италии;

1,7 тыс. в Украине.

Третий этап вакцинации (7 млн человек) запланирован на июль-сентябрь, четвертый (еще 11 млн человек) до марта 2022-го. И согласно плану, около 13 млн украинцев, которые не достигли возраста 60 лет и не находятся в зоне риска, в лучшем случае смогут получить от государства вакцину только через год.

Врач-эпидемиолог, глава организации "Инфекционный контроль" Андрей Александрин уверен, что такие темпы вакцинации недопустимы. Медик предложил созвать заседание Совета нацбезопасности и обороны для того, чтобы решить проблему. "То, что такими темпами мы никак не сможем повлиять на общую заболеваемость, к сожалению, приведет к серьезнейшим экономическим последствиям", – пояснил он.

Cтоимость вакцины

Официально в Кабмине заявляют, что Украина подписала соглашение о неразглашении с производителями вакцин и поэтому назвать стоимость дозы не может. "Все подписывают соглашения NDA так называемые, то есть ни цена, ни технические и научные данные не подлежат разглашению правительствами этих стран", – заявил на своей пресс-конференции 18 января премьер-министр Денис Шмыгаль.

Но деньги тратят бюджетные, поэтому скрыть цифры практически невозможно. Эксперты Statewatch проанализировали программу закупки вакцин и подсчитали, что на каждого украинца выделят 504 грн. Это примерно 18 долларов. То есть одна доза в средней обойдется в 9 долларов.

Сколько стоят вакцины в мире: Pfizer – 17 долларов, Moderna – 17 долларов, Johnson&Johnson – 9 долларов, AstraZeneca (CoviShield) – 3 доллара. Вероятно, в среднем расходы в 9 долларов за дозу учитывают возможности закупки разных вакцин (как дешевых, так и дорогих).

Сколько вакцины должна получить Украина

"Украина имеет контракты на более чем 30 млн доз вакцины, и мы продолжаем переговоры", – написал Шмыгаль на своей странице в Facebook.

Всего нужно вакцинировать 34,3 млн украинцев (подсчеты правительства). А по контракту прививок хватит всего на 15 млн человек (по две дозы каждому). Среди уже законтрактованных: 100 тыс. доз вакцины Pfizer, около 2 млн доз китайской Sinovac, 4 млн доз AstraZeneca,15 млн доз NovaVax.

Для сравнения (данные statista и украинского Кабмина):

в США вакцины хватит на 106% населения;

в Польше на 81,5%;

в Украине всего на 35,7%.

При этом, например, США закупают в первую очередь дорогую вакцину Pfizer и Moderna (по 300 млн доз каждой) и еще 100 млн доз по 9 долларов от Johnson&Johnson. Германия, как и Украина, заказала, в том числе, вакцину AstraZeneca (55 млн доз).

Украина не только одна из последних стран мира по темпам вакцинации, но и законтрактовала вакцину, которой не хватит на выработку коллективного иммунитета и которая не позволит выполнить собственный план. И пока богатые и влиятельные страны покупают вакцины больше, чем нужно для собственных потребностей, мы оказались в списке тех, кому приходится ждать, пока антитела получат граждане более успешных государств.