Новини України: країну можуть закрити на локдаун, а Азарова запідозрили в держзраді

Софія Закревська
Софія Закревська
Суспільство
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Новини України: країну можуть закрити на локдаун, а Азарова запідозрили в держзраді

В Україні в середу, 24 березня, повідомили про підозру в держзраді колишньому прем'єр-міністру Миколі Азарову та стало відомо, що РНБО не відкидає можливість введення загальнонаціонального локдауну.

Пропонуємо Вам ознайомитися з добіркою головних новин нинішнього дня від OBOZREVATEL:

  • У Раді національної безпеки і оборони України не відкидають можливість запровадження загальнонаціонального локдауну в тому разі, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов й анонсував спецзасідання через COVID-19.

  • Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в державній зраді колишньому прем'єру України Миколі Азарову. Слідчі отримали документи, що вказують на те, що він свідомо шкодив суверенітету країни, що в подальшому призвело до окупації Криму Росією.

  • В Італії заарештували 50-річного сусіда зниклої майже п'ять місяців тому українки Христини Новак. Чоловіка підозрюють у вбивстві дівчини, яка жила з 41-річним іспанцем. У той же час мати Христини впевнена, що її дочка жива.

  • На Закарпатті в селі Теребля спалахнула масштабна пожежазагорівся новий житловий комплекс за 120 млн гривень, який побудували для переселенців із селища Солотвино. Рятувальники локалізували вогонь на площі понад 1200 кв. м.

  • Колишніх представників командування Збройних сил України та Міністерства внутрішніх справ, які перейшли на бік Росії, позбавили вищих державних нагород. У список потрапив і Віталій Захарченко – колишній міністр внутрішніх справ України.

  • Україна ризикує не отримати в 2021 році необхідної кількості доз вакцини. ЄС та інші країни через новий спалах коронавірусу сильно потребують препаратів для імунізації. Вони заздалегідь домовилися з виробниками про постачання і ділитися вакцинами поки не планують.

  • Українці з 1 травня 2021-го повинні перейти на річні тарифи на газ. З урахуванням ситуації на ринку, вартість кубометра може коливатися біля позначки у 8 грн за кубометр. Наразі його ціна 6,99 грн.

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