Новини України: країну можуть закрити на локдаун, а Азарова запідозрили в держзраді

В Україні в середу, 24 березня, повідомили про підозру в держзраді колишньому прем'єр-міністру Миколі Азарову та стало відомо, що РНБО не відкидає можливість введення загальнонаціонального локдауну.

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У Раді національної безпеки і оборони України не відкидають можливість запровадження загальнонаціонального локдауну в тому разі, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов й анонсував спецзасідання через COVID-19.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в державній зраді колишньому прем'єру України Миколі Азарову. Слідчі отримали документи, що вказують на те, що він свідомо шкодив суверенітету країни, що в подальшому призвело до окупації Криму Росією.

В Італії заарештували 50-річного сусіда зниклої майже п'ять місяців тому українки Христини Новак. Чоловіка підозрюють у вбивстві дівчини, яка жила з 41-річним іспанцем. У той же час мати Христини впевнена, що її дочка жива.

На Закарпатті в селі Теребля спалахнула масштабна пожежа – загорівся новий житловий комплекс за 120 млн гривень, який побудували для переселенців із селища Солотвино. Рятувальники локалізували вогонь на площі понад 1200 кв. м.

Колишніх представників командування Збройних сил України та Міністерства внутрішніх справ, які перейшли на бік Росії, позбавили вищих державних нагород. У список потрапив і Віталій Захарченко – колишній міністр внутрішніх справ України.