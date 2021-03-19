Новости Украины: на Киевщине введут строгий карантин, а Мендель больше не будет вести шоу на ТВ
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель больше не будет вести шоу "Взгляд с Банковой" на канале "Дом", а в Киевской области хотят ввести строгий карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
В пятницу, 19 марта, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель больше не будет вести шоу "Взгляд с Банковой" на государственном канале "Дом", которое ранее анонсировали как ее авторскую программу. Канал извинился перед зрителями.
В Киевской области могут ввести строгий карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом следом за ограничениями, введенными в столице. Об этом сообщили в Офисе президента.
На Донбассе погиб 56-летний защитник Украины – младший сержант Виктор Пасека из Хмельнитчины. Воин получил смертельное ранение в голову во время прицельного обстрела российскими террористами "Л/ДНР".
Группа сенаторов США разработала закон касательно помощи Украине в сфере безопасности и стратегической поддержки. В Офисе президента на это ответили, что страна высоко ценит такую инициативу.
Соседка жителя села Счастливое Херсонской области, подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой, заявила, что 62-летний мужчина в последние дни перед задержанием вел себя необычно.
В Украине с 1 апреля повысят пенсионный возраст для женщин. Кроме того, проведут перерасчет размера выплат для тех, кто продолжил работать на заслуженном отдыхе.