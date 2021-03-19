Новости Украины: на Киевщине введут строгий карантин, а Мендель больше не будет вести шоу на ТВ

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель больше не будет вести шоу "Взгляд с Банковой" на канале "Дом", а в Киевской области хотят ввести строгий карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

В пятницу, 19 марта, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель больше не будет вести шоу "Взгляд с Банковой" на государственном канале "Дом", которое ранее анонсировали как ее авторскую программу. Канал извинился перед зрителями.

В Киевской области могут ввести строгий карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом следом за ограничениями, введенными в столице. Об этом сообщили в Офисе президента.