Сенаторы США призвали помочь Украине в сфере безопасности: у Зеленского отреагировали

Группа сенаторов США разработала закон касательно помощи Украине в сфере безопасности и стратегической поддержки. В Офисе президента на это ответили, что страна высоко ценит такую инициативу.

Заявление о документе, представленном членами Республиканской и Демократической партий, было опубликовано на сайте американского МИД.

Авторами законопроекта стали сенаторы Джон Баррассо, Джин Шахин, Джим Риш, Боб Менендез, Роб Портман.

Как заявил Риш, РФ семь лет назад незаконно захватила Крым и начала кампанию тайной военной поддержки террористов на востоке Украины.

"Несмотря на вопиющее игнорирование Россией международных законов и обязательств, Украина остается верным партнером США и сопротивляется злонамеренному влиянию России в Европе. Я горжусь тем, что сегодня вновь представил этот закон, чтобы продемонстрировать неизменную поддержку Соединенными Штатами народа Украины и перехода страны к демократии", – заявил сенатор.

Отметим, проект закона Ukraine Security Partnership Act предусматривает:

предложения о дипломатической поддержке Украины;

назначение спецпредставителя США по вопросам Украины, в том числе, который являлся бы также посредником по переговорам в "нормандском" формате;

ежегодное выделение стране военной помощи на сумму до 300 миллионов долларов, включая поставки летального вооружения;

до 4 миллионов в год на подготовку украинских офицеров;

ускорение передачи Украине избыточных оборонительных изделий и др.

На странице в Facebook Офиса президента Владимира Зеленского высоко оценили законодательную инициативу.

"Возможное предоставление дополнительного финансирования оборонной сферы Украины поможет улучшить подготовку, вооружение и материально-техническое обеспечение военных и ускорит переход украинской армии на стандарты НАТО", – отметила пресс-служба.

Кроме того, в ОП подчеркнули, что "в Украине были бы рады приветствовать назначение специального посланника США для участия в переговорах в "нормандской" формате для достижения мира на Донбассе".

Как ранее писал OBOZREVATEL, бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил: администрация президента Джо Байдена будет следить за тем, как в Украине происходит борьба с коррупцией и развитие экономики, а также за состоянием реформ. Америка продолжит оказывать стране поддержку, одновременно подталкивая ее к действиям.