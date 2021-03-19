Мендель больше не будет вести шоу "Взгляд с Банковой": заявление канала

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель больше не будет вести шоу "Взгляд с Банковой" на государственном канале "Дом", которое ранее анонсировали как ее авторскую программу.

Соответствующее заявление 18 марта появилось на сайте канала. Его представители извинились, что ввели в заблуждение зрителей по поводу участия Мендель в шоу.

"Мы учли мнения аудиторий и сожалеем, что могли ввести в заблуждение часть подписчиков в наших социальных сетях по поводу участия госпожи Мендель в проекте в качестве ведущей на телеканале. Извиняемся за то, что сразу не внесли ясность по этому вопросу", – говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что Мендель все-таки будет появляться в программе, но в качестве приглашенного гостя. Кто будет вести программу вместо прес-секретаря не уточняется.

"В следующих эпизодах серии программ "Взгляд с Банковой" запланировано появление других стейкхолдеров или спикеров представителей власти в качестве приглашенных гостей или экспертов", – заявил канал.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 15 марта стало известно, что пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель создала авторское телевизионное шоу на государственном канале "Дом". Программа с названием "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель" планировалась как еженедельная.