Украинцам с апреля повысят пенсионный возраст: новые правила

В Украине с 1 апреля повысят пенсионный возраст для женщин. Кроме того, проведут перерасчет размера выплат для тех, кто продолжил работать на заслуженном отдыхе.

Об этом говорится в законе об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании". Такие новшества уже предусмотрены законом.

Что изменится с 1 апреля:

Женщины, которые родились до 1 апреля 1961 года, в 2021-м смогут выходить на заслуженный отдых с 59,5 лет. Уже с 1 апреля возраст выхода на заслуженный отдых составит 60 лет.

С 1 апреля проведут перерасчет пенсий для тех, кто продолжил работать после выхода на заслуженный отдых (есть 24 месяца дополнительного стажа). Повышать будут размер самой выплаты и прибавку за стаж.

если выполнили требования по стажу (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) – пенсию повышают на 2% прожиточного минимума (надбавка за стаж, 35,3 грн);

сам размер "чистой" пенсии увеличивается на 2%. К примеру, если ваш расчетный размер пенсии составляет 6000 грн, то после 24 месяцев дополнительного стажа повышение составит 120 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июля прожиточный минимум для нетрудоспособных повысят на 85 грн. В результате минимальная пенсия увеличится на 85 грн до 1854 грн, а максимальная – на 850 грн до 18 540 грн.