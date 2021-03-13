Новости Украины: на Донбассе убили воина ВСУ, Буковель закрыли на карантин

На Донбассе вражеский снайпер убил воина ВСУ, а горнолыжный курорт "Буковель" закрыли на карантин.

Также за минувшие сутки произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с самыми значимыми новостями за 12 марта: