Новости Украины: на Донбассе убили воина ВСУ, Буковель закрыли на карантин
На Донбассе вражеский снайпер убил воина ВСУ, а горнолыжный курорт "Буковель" закрыли на карантин.
Также за минувшие сутки произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с самыми значимыми новостями за 12 марта:
На Донбассе в результате снайперского огня со стороны вооруженных формирований России погиб украинский военнослужащий.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко гарантировал, что в 2021 году все желающие в нашей стране смогут вакцинироваться от коронавируса.
Глава СНБО Алексей Данилов рассказал, как экс-депутатов могут привлечь к ответственности за голосование по Харьковским соглашениям.
В Киеве заметили автомобиль председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, припаркованный в неположенном месте – на пешеходном переходе. За нарушение нардеп поплатился штрафом.
В Ивано-Франковской области на территории горнолыжного курорта "Буковель" правоохранители блокировали работу подъемника №2, чтобы не дать людям попасть на трассу.
В Ужгороде и Черновцах наблюдается тяжелая ситуация с COVID-19: в больницах не хватает свободных мест для инфицированных, а врачи отмечают рост количества тяжелых случаев и смертности.