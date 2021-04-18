Новости Украины: на Донбассе убили воина ВСУ, а в Крыму засняли военный лагерь России

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Общество
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Новости Украины: на Донбассе убили воина ВСУ, а в Крыму засняли военный лагерь России

На Донбассе российские оккупационные войска убили воина ВСУ, а в аннексированном Крыму засняли военный лагерь России с так называемым псковским десантникам.

В воскресенье, 18 апреля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

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