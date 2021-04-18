Новости Украины: на Донбассе убили воина ВСУ, а в Крыму засняли военный лагерь России

На Донбассе российские оккупационные войска убили воина ВСУ, а в аннексированном Крыму засняли военный лагерь России с так называемым псковским десантникам.

В воскресенье, 18 апреля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

В Украине начали вакцинировать людей препаратом от американской компании Pfizer. Первыми прививки от COVID-19 этой вакциной получили подопечные психоневрологического интерната в Бородянке Киевской области.

Оккупационные войска Российской Федерации нарушили режим тишины на Донбассе. Один украинский военный погиб, есть раненый .

Глава МИД Латвии ответил, примут ли Украину в НАТО с оккупированными Крымом и Донбассом.

Колонна техники псковских десантников и лагерь войск РФ в Крыму попали на видео и снимки спутников.

В Чехии СМИ писали, что организованный российскими агентами взрыв на складах боеприпасов в комплексе Врбетице, в причастности к которому подозревают и высланных накануне дипломатов РФ, скорее всего, был осуществлен для срыва поставки оружия. В том числе и в Украину.