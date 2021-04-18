В Украине началась вакцинация препаратом Pfizer. Фото и видео

В Украине в воскресенье, 18 апреля, начали вакцинировать людей препаратом от американской компании Pfizer. Первыми прививки этой вакциной получили подопечные психоневрологического интерната в Бородянке Киевской области.

Туда вместе с мобильной бригадой выехал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает "Сегодня" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам заместителя министра здравоохранения, вакцина Pfizer доехала до всех региональных складов.

Вакцинация американским препаратом стартовала с директора психоневрологического интерната в Бородянке, после прививки начали делать остальным.

Известно, что в целом первую дозу Pfizer должны были получить 100 человек – жителей дома-интерната, а также персонал учреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL: