В Украине началась вакцинация препаратом Pfizer. Фото и видео
В Украине в воскресенье, 18 апреля, начали вакцинировать людей препаратом от американской компании Pfizer. Первыми прививки этой вакциной получили подопечные психоневрологического интерната в Бородянке Киевской области.
Туда вместе с мобильной бригадой выехал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает "Сегодня" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
По словам заместителя министра здравоохранения, вакцина Pfizer доехала до всех региональных складов.
Вакцинация американским препаратом стартовала с директора психоневрологического интерната в Бородянке, после прививки начали делать остальным.
Известно, что в целом первую дозу Pfizer должны были получить 100 человек – жителей дома-интерната, а также персонал учреждения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
недавно генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что людям после двух прививок от коронавируса может понадобиться еще и третья доза. Он также не исключил, что придется делать прививки ежегодно.
Но в ВОЗ отметили, что пока не рассматривают рекомендации вакцинировать против COVID-19 тремя дозами препарата Pfizer.