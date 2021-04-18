На Донбассе убили украинского военного, есть раненый

На Донбассе в воскресенье, 18 апреля, оккупационные войска Российской Федерации нарушили режим тишины. Один украинский военный погиб, есть раненый.

Об этом сообщили в оперативно-тактическом группировке "Схід". Отмечается, что враг совершил обстрел из гранатометов.

"Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов позиций украинских защитников. Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранения не совместимые с жизнью, еще один военнослужащий получил осколочное ранение", – говорится в сообщении.

Отмечается, что воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Как прошли сутки в зоне ООС

По данным штаба ООС, с начала суток зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности:

недалеко от поселка Водяное, что в Донецкой области, противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра,

в пригороде Старогнатовки и Авдеевки враг совершил обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия,

вблизи населенного пункта Широкино российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, а у Песков – из стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в субботу, 17 апреля, российско-оккупационные войска ударили по оружию, обстреляв мирный населенный пункт.