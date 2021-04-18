Курс доллара в Украине может резко измениться из-за эскалации на Донбассе: сколько заплатим за валюту

В Украине курс доллара в ближайшую неделю может перейти знаковую отметку в 28 грн/$. Прогнозы аналитиков о том, как изменится стоимость валюты, расходятся. Часть экспертов ожидает ревальвацию, другие же уверены в укреплении нацвалюты. Аналитики при этом сходятся во мнении: главный фактор – военная ситуация на Донбассе.

О том, как и почему может изменится курс доллара, читайте в материале OBOZREVATEL.

"Вероятно, в перспективе следующей недели гривня продолжит ослабевать в зону 28,5 гривен за доллар", – прогнозирует руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. Накануне главным финансовым событием было повышение учетной ставки НБУ с 6,5% до 7,5% годовых. Регулятор также ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2021 году с 4,2% до 3,8% и прогнозирует к концу года инфляцию на уровне 8% и ее возвращение к цели в 5% в первой половине 2022 года.

Как отметили в Нацбанке, низкий темп вакцинации от коронавируса и эскалация конфликта на Донбассе создают дополнительные риски для украинской экономики. Именно опасения эскалации конфликта становятся главным драйвером покупок валюты со стороны иностранцев, к которым подключился и бизнес и население.

"Спрос инвесторов-нерезидентов на облигации внешнего государственного займа Украины не только упал, но и формирует обратный отток. C 12 по 15 апреля снижение объема ОВГЗ у нерезидентов составило 2,5 млрд. гривен, а с начала апреля – 5,3 млрд. гривен. Очевидно, что гривна конвертируется в доллар, в силу рисков и отсутствия альтернатив размещения средств", – пояснил Шевчишин.

Более позитивный прогноз озвучивает коллега Шевчишина из "Центра биржевых стратегий" Максим Орыщак. По его оценкам, с 19-го по 25 апреля на валютном рынке будет баланс спроса и предложения, то есть факторы давление на украинскую валюту не смогут поднять курс значительно выше уровня 28, а факторы поддержки украинской гривни не смогут спровоцировать её укрепление к уровню 27,5 грн, или ниже. Средний курс продажи наличного доллара в стране будет колебаться в рамках 27,8-28,3, курс продажи наличного евро будет в рамках 33,25-33,7.

"Кроме общих драйверов для валютного рынка в виде коронавируса во всем мире и его влияния на экономики развивающихся стран, отсутствие финансирования от МВФ, затрат Украины на погашение госдолга на следующей неделе важны будут еще и такие деталей, как спрос на ОВГЗ", – пояснил эксперт.

Андрей Гойлов из RoboForex напоминает: на следующей неделе динамика курса национальной валюты будет зависеть от НБУ и иностранных инвесторов. Регулятор своими интервенциями по продаже иностранных валют по мере существующих возможностей будет "сглаживать" курсовые колебания.

"Полагаю, что на следующей неделе гривня к доллару укрепится до уровня 27,90. Евро, вероятно, упадет к отметке 33,3", – спрогнозировал аналитик.

Богдан Сторощук, внешний эксперт Ukraine Economic Outlook, доцент Черновицкого национального университета, уверен: в апреле будет профицит (излишек) валюты на рынке в объеме $358 млн. При этом, после резкого скачка импорта в марте до $5,7 млрд (против $4,9 млрд по тренду) и усиления карантинных ограничений, объемы импортных закупок в апреле и мае могут быть даже ниже п$4,5 млрд в каждом из месяцев.

"Таким образом, наш базовый прогноз предполагает, что после оглашения главой правления НБУ нового уровня учетной ставки (в 7-7,5%, против текущих 6,5%) – рынок отреагирует резким укреплением до 27,7-27,75 грн/$. До конца апреля курс будет двигаться по плавному ревальвационному тренду без резких скачков – к 27,65-27,7 грн/$. В мае мы ожидаем, что курс продолжит плавное укрепление до 27,5-27,55 грн/$ к концу месяца", – рассказывает эксперт.

Ключевым фактом неопределенности, который может нарушить движение по описанному сценарию, – эскалация военного конфликта. Именно повышенные военные риски сдерживают укрепление курса и увеличивают спрос на валюту – как защитный актив в краткосрочном периоде в глазах банков и населения.

В то же время аналитик "Альпари" Максим Пархоменко считает, что напряженная ситуация на востоке пока не отыгрывается гривной, участники рынка не закладывают активизацию боевых действий в текущие котировки гривни. Из-за чего и сохраняется нейтральная динамика.

"На начавшейся неделе мы ожидаем сохранения текущей динамики курса доллара к гривне на межбанке при сохранении курсов на наличном рынке", – говорит Пархоменко.

Несмотря на внешние угрозы и сложную экономическую и эпидемиологическую ситуацию, ситуация на валютном рынке остается стабильной. И, вполне возможно, уже летом на фоне активизации аграриев доллар может уверенно терять свою стоимость по отношению к гривне.