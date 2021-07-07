Новости Украины: Киев призвал Москву ускорить обмен пленными, а Кабмин покончил с 'парадом на каблуках'

Украина и ОБСЕ в ТКГ призвали Российскую Федерацию ускорить процесс обмена пленными, а Кабмин поставил точку в скандале с туфлями женщин-военных на параде. В тот же день "голосеевский стрелок" едва не оставил без руки полицейского в Киеве, а мошенники отобрали у мужчины 1,2 миллиона при обмене валют.

Кроме того, 7 июля произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с наиболее значимыми и интересными новостями за сутки:

Украина призвала Россию ускорить обмен пленными и предоставить доступ к ядерным объектам на Донбассе.

В зоне ООС погиб военный из Винницкой области – старший солдат Владимир Рыбачук. Он был родом из села Белый Камень Гайсинского района Винницкой области.

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"Голосеевский стрелок" едва не оставил без руки полицейского в Киеве. Во время стрельбы в Голосеевском районе Киеве 7 июля пострадал 27-летний патрульный Сергей Василенко, который работает в НПУ с 2019 года. Мужчина получил тяжелую травму руки, конечность пытаются спасти врачи.

Кабмин поставил точку в скандале с туфлями женщин-военных на параде. Министр обороны Андрей Таран сообщил, что на параде в честь Дня Независимости Украины женщины-военнослужащие будут маршировать в туфлях на каблуках, но не в тех, из-за которых возник скандал. На прошлой неделе был разработан дизайн "экспериментальных" туфель, которые попытаются изготовить к празднику.

В Египте произошла трагедия с украинкой на отдыхе. На курорте Шарм Эль Шейх произошел инцидент с туристкой из Украины. Полет на парашюте закончился для нее тяжелыми травмами. Местная полиция отстранилась от расследования, а врачи хотят быстрее отправить туристку самолетом домой.

На Днепровщине мужчина нанес ножевые ранения 2-летнему малышу, чтобы отомстить жене, которая захотела с ним расстаться. Мальчика успели доставить в больницу, медики борются за его жизнь. Преступника разыскивает полиция.