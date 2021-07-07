Украина призвала Россию ускорить обмен пленными и предоставить доступ к ядерным объектам на Донбассе

7 июля в онлайн-формате состоялось общее заседание Трехсторонней контактной группы. Украинская делегация отметила грубые нарушения режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями, а также призвала Россию ускорить процесс подготовки к следующему этапу обмена пленными. Кроме того, украинская сторона в рамках ТКГ очередной раз подняла вопрос о проверке состояния ядерных материалов на нескольких объектах на временно оккупированной территории.

Об этом сообщила пресс-служба Украӥнской делегации для участия в ТКГ. Отмечается, что Украина и ОБСЕ в ТКГ призвали Российскую Федерацию ускорить процесс обмена пленными.

"Украинская делегация и вновь назначенная модератор Гуманитарной подгруппы госпожа Шарлотта Реландер призвала РФ предоставить к следующему заседанию ТКГ актуализированные списки удерживаемых лиц для ускорения подготовки к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения", – говорится в сообщении.

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В ТГК также обсудили обострение на Донбассе. Украинская сторона направила ноты в ОБСЕ о нарушениях "режима тишины" со стороны российских вооруженных формирований и о потерях, которые несут ВСУ из- за этого.

Отдельно украинская делегация в очередной раз подняла вопрос о доступе инспекции МАГАТЭ на временно оккупированные территории для проверки состояния ядерных материалов на заброшенных шахтах, и попросила ОБСЕ способствовать организации визита инспекторов международного агентства по атомной энергии.

Напомним, Украина сообщала МАГАТЭ о том, что Донбасс находится на грани экологической катастрофы из-за радиационного загрязнения, и неоднократно просила провести мониторинговую миссию. Однако в ОРДЛО не пускают специалистов международного агентства к ядерным объектам.

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