Кабмин поставил точку в скандале с туфлями женщин-военных на параде: детали решения

На параде в честь Дня Независимости Украины женщины-военнослужащие будут маршировать в туфлях на каблуках, но не тех, из-за который возник скандал. На прошлой неделе был разработан новый дизайн обуви – она будет со шнурками и меньшим каблуком.

Такие "экспериментальные" туфли попытаются изготовить до праздника. Об этом на заседании Кабинета министров в среду, 7 июля, рассказал министр обороны Андрей Таран (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

После встречи с украинскими военнослужащими, глава Минобороны признал, что предыдущая обувь действительно была неудобной. А выпустить женщин в полевой форме будет не уместно, "ведь они – не боевая часть".

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Таран уточнил, что приказ об установлении формы одежды для женщин-военнослужащий, который предусматривал именно такие туфли, из-за которых обвиняют министерство, был принят еще в 2017 году.

"И это обычные женские туфли. Но после того, как отдельные политические силы раздули этот вопрос, сделав из мухи слона, я провел определенные мероприятия с целью нейтрализации этих наездов... После бесед с женщинами мы выяснили, что туфли сваливаются с ноги, имеют высокий каблук, который не позволяет комфортно ходить женщине", – рассказал министр.

По его словам, сам он ранее с такой обувью не сталкивался. На сегодня дизайнеры разработали новый образец туфель. Во-первых, они имеют шнурки – это позволяет обуви не спадать при ходьбе, а также учесть разную полноту ноги. Во-вторых, каблук сделали гораздо меньший.

Министр выразил надежду, что в ближайшее время удастся "изготовить экспериментальную обувь" именно для этих женщин-военнослужащих и "вопрос будет закрыт".

"Если будет позитивный опыт использования этой обуви, мы примем его за основу и будем потом всем женщинам военнослужащим ее предоставлять. Если выпустить всех женщин-военнослужащих в полевой обуви, это будет нецелесообразно, это военное учебное заведение, а не боевое. И 99% хотели пойти именно в парадной обуви", – подытожил Таран.

Напомним:

в конце июня стало известно, что женщин-военнослужащих ВСУ заставят шагать на каблуках на военном параде к годовщине Независимости в 2021 году. У украинцев это вызвало возмущение, критическими высказываниями они делились в сети.

Уже 2 июля во время часа вопросов к правительству в ВРУ Андрею Тарану "подарили" такие женские туфли.

Затем в Минобороны внезапно решили шить новую обувь для курсанток Военного института КНУ им. Шевченко, которые примут участие в параде.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на празднование 30-й годовщины Независимости планируют потратить 5,5 млрд гривен. Именно столько средств было заложено в госбюджет. В то же время известно, что на одни торжества выделили не менее 100 млн грн.