Новости Украины: в Киеве взлетели цены на такси, готовятся переговоры по Донбассу без Путина

В Украине в понедельник, 5 апреля, взлетели цены на такси в столице из-за ограничения работы общественного транспорта, а в Молдове задержали первого подозреваемого в похищении украинского судьи Николая Чауса.

OBOZREVATEL собрал самые важные и интересные события, которые произошли за сутки:

Полиция города Дубай (ОАЭ) арестовала группу молодых девушек, которые полностью обнаженными позировали на балконе отеля Dubai Marina. Среди них 11 украинок – из Киева, Жашкова, Запорожья.

В СМИ появилась информация, что в ближайшее время президент Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель проведут переговоры по Донбассу без участия российского лидера Владимира Путина.