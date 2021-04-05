Новости Украины: в Киеве взлетели цены на такси, готовятся переговоры по Донбассу без Путина
В Украине в понедельник, 5 апреля, взлетели цены на такси в столице из-за ограничения работы общественного транспорта, а в Молдове задержали первого подозреваемого в похищении украинского судьи Николая Чауса.
OBOZREVATEL собрал самые важные и интересные события, которые произошли за сутки:
Полиция города Дубай (ОАЭ) арестовала группу молодых девушек, которые полностью обнаженными позировали на балконе отеля Dubai Marina. Среди них 11 украинок – из Киева, Жашкова, Запорожья.
В СМИ появилась информация, что в ближайшее время президент Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель проведут переговоры по Донбассу без участия российского лидера Владимира Путина.
В Киеве из-за запрета пользоваться общественным транспортом без специальных пропусков цены на такси выросли в 2-4 раза. Службы автоматически пересмотрели свои тарифы, исходя из повышенного спроса.
В сети показали видео концерта "Вечернего квартала" в Авдеевке, где актеры студии "Квартал 95" засветились без масок и не соблюдали дистанцию. Несмотря на пандемию коронавируса, они фотографировались и общались с поклонниками.
Правоохранители Молдовы поймали первого подозреваемого в похищении Чауса. Кроме того, они обнаружили транспортные средства, которые использовались в операции, и установили круг других причастных лиц.