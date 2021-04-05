Новини України: в Києві злетіли ціни на таксі, готуються переговори щодо Донбасу без Путіна

В Україні в понеділок, 5 квітня, злетіли ціни на таксі в столиці через обмеження роботи громадського транспорту, а в Молдові затримали першого підозрюваного у викраденні українського судді Миколи Чауса.

OBOZREVATEL зібрав найважливіші та найцікавіші події, які відбулися за добу:

Поліція міста Дубай (ОАЕ) заарештувала групу молодих дівчат, які повністю оголеними позували на балконі готелю Dubai Marina. Серед них 11 українок – із Києва, Жашкова, Запоріжжя.

У ЗМІ з'явилася інформація, що найближчим часом президент Володимир Зеленський, глава Франції Еммануель Макрон і канцлерка Німеччини Ангела Меркель проведуть переговори щодо Донбасу без участі російського лідера Володимира Путіна.

У Києві через заборону користуватися громадським транспортом без спеціальних перепусток ціни на таксі зросли в 2-4 рази. Служби автоматично переглянули свої тарифи, виходячи з підвищеного попиту.