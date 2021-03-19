Новости Украины: СНБО ударил санкциями по Януковичу и компаниям Фукса, а Рада провела два заседания подряд
В Украине в пятницу, 19 марта, прошло новое заседание СНБО, на котором решили ввести санкции против 19 компаний, связанных с Павлом Фуксом. Под ограничения также попал Виктор Янукович и Ко.
О главных событиях, которые произошли за день, читайте в подборке OBOZREVATEL:
Секретарь СНБО Алексей Данилов объявил, что в контексте недропользования введены санкции против компаний, связанных с олигархом Фуксом. Ограничения выбрали максимальные, которые позволяет украинское законодательство.
Кроме того, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ударить ограничениями по бывшему президенту Януковичу и его соратникам.
В Верховной Раде тем временем провели два внеочередных пленарных заседания подряд. О том, что рассмотрели народные избранники, читайте тут.
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