Новости Украины: СНБО ударил санкциями по Януковичу и компаниям Фукса, а Рада провела два заседания подряд

В Украине в пятницу, 19 марта, прошло новое заседание СНБО, на котором решили ввести санкции против 19 компаний, связанных с Павлом Фуксом. Под ограничения также попал Виктор Янукович и Ко.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов объявил, что в контексте недропользования введены санкции против компаний, связанных с олигархом Фуксом . Ограничения выбрали максимальные, которые позволяет украинское законодательство.

Кроме того, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ударить ограничениями по бывшему президенту Януковичу и его соратникам.

В Верховной Раде тем временем провели два внеочередных пленарных заседания подряд. О том, что рассмотрели народные избранники, читайте тут.