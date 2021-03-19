В Раде проведут два внеочередных заседания подряд: что будут рассматривать

В пятницу, 19 марта, в Верховной Раде проведут еще два внеочередных пленарных заседания.

Об этом с трибуны парламента объявил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

"У нас сегодня – два внеочередных пленарных заседания: одно – по повестке дня и по вопросу Pfizer, второе – еще по трем вопросам, относительно которых, кажется, уже собраны голоса", – сказал нардеп.

Так, депутаты на первом заседании рассмотрят проект закона №5247, который предлагает освободить от ответственности за негативные последствия вакцинации производителей вакцины от COVID-19 и привлеченных медиков. Принятие закона необходимо для получения бесплатной вакцины в рамках механизма COVAX, в частности вакцины Pfizer.

На втором заседании в Раде рассмотрят законопроект №4241, который защитит должников от неправомерных действий коллекторов. Также депутаты проголосуют в первом чтении за проект закона касательно украинцев, которые имеют долги по кредитам в иностранной валюте.

Кроме того, нардепы рассмотрят отмену перехода на летнее и зимнее время (законопроект №4201).

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада может уйти на карантин из-за локдауна в Киеве.