1. Сегодня День рождения Решата Аметова, зверски замученного и убитого в Крыму в марте 2014 года. Сегодня крымскому татарину должно было исполниться 46 лет, но 3 марта 2014 года во время захвата Крыма "без единого выстрела" российские оккупанты его похитили, пытали и зверски убили. Отец троих детей Решат Аметов вышел из дома и больше не вернулся. Видеокамеры зафиксировали его, проводившего одиночный пикет против оккупации Крыма российскими войсками. На видео запечатлен и момент, когда несколько ублюдков из т.н. "самообороны Крыма" скручивают крымскому татарину руки и сажают его в автомобиль. Через две недели Аметов был найден мертвым в поле возле села Земляничное Белогорского района. На теле крымчанина были обнаружены многочисленные следы жесточайших пыток, голова была обвязана клейкой лентой, а рядом нашли наручники. Причиной смерти стало ножевое ранение в область глаза. Решату Аметову присвоено звание Героя Украины. Посмертно. Пропавшими без вести до сих пор считаются 15 крымчан.

2. Путин 30 декабря 2020 года подписал диктаторский закон № 511-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс российской федерации об административных правонарушениях". Аналитик Крымской правозащитной группы Александр Седов и юристка Украинского Хельсинкского союза по правам человека Анастасия Мартыновская рассказали об основных изменениях, которые теперь де-факто начали действовать в оккупированном россией Крыму, и о новых угрозах, которые несет этот закон для полуострова.

3. В ООН заявили об ухудшении ситуации с правами человека в оккупированном россией Крыму. Наиболее уязвимыми группами, страдающими от нарушений прав человека, являются крымские татары и украинцы, заявили в организации. В выводах отмечается, что действия оккупантов существенно угрожают свободе взглядов, совести и религии, праву на мирные собрания и объединения, свободе СМИ и доступу к информации, языковым и культурным правам. В документе упоминается и о нанесении ущерба культурным ценностям, принадлежащим Украине. Отдельно отмечается снижение уровня охраны природного наследия в Крыму из-за незаконных решений об изменении статуса природных заповедников.

4. На Херсонщине СБУ задержала Эдуарда Коваленко по подозрению в работе на ФСБ. Коваленко, кроме прочего, получил поручение от оккупантов инициировать сбор подписей среди населения Херсонской области по восстановлению водоснабжения в АРК и развернуть соответствующую информационную кампанию.

5. Рабочие химзавода "Титан" в Армянске получили уведомления о предстоящих увольнениях, которые состоятся 15 марта. Очередные сотни семей в моногороде лишатся единственного источника дохода. А до оккупации работали и бед не знали.

6. В оккупированном россией Крыму выявили 226 новых случаев коронавирусной инфекции (+7 смертей). В Севастополе — рекордные 101 (+6 смертей). Количество зараженных увеличилось до 40 153 человек, в том числе 9 006 в Севастополе. Умерло 1079 человек, в том числе 361 — в Севастополе.

7. Народ, есть вопрос: а будут в россии через СМС собирать бабки для голодающих космонавтов на МКС, или опять все ляжет на ленд-лиз 2021 года, но на орбите?

8. "ДНРовский" пропагандон Алексей Акутин, комментируя вчерашние митинги в россии, похвастался, как якобы избивал крымских татар в Крыму. Включая женщин и детей. Настоящий рыцарь "русского мира"!

9. Жители Крыма в едином порыве, так сказать: "Если бы по всем ТВ каналам об этом не трындели, мы бы и не знали. И не надо вмешивать наших крымских детей в российские пропагандистские разборки. Надоели эти навальные, соловьевы и т.д.".

10. "В Ялте вышел один паренёк в одиночный пикет. Его свинтили три мусора в чине "майор". Точнее, один пухлощёкий майор, один — майор-азиат и майорша со скверным парфюмом", — очевидцы.

11. "Севастопольцы на митинг не пошли, зато вышли приезжие провокаторы! Все эти люди совсем не похожи на севастопольцев. Смотрите", — написало ватное создание. Гардемарины, я прям с вами в унисон нынче. Это и не севастопольцы. Это ПОНАЕХИ. Они понаехали после того, как в 2014 году точно так же НЕПОХОЖИЕ на крымчан люди изображали "референдум". Помните автобусы паромом с лаптями? Помните ИХ? Они нифига не были похожи на НАС, а теперь — следствие.

12. Почему до людей так тяжело доходит то, что, если у человека проукраинская позиция, то ему плевать в принципе на путина и Навального? Человек находится в оппозиции к россии, как к государству!

13. Действие — равно противодействию! Но кто-то пропускал уроки физики. Так "пынеход" ускоряет механизм смены власти — протесты примут более масштабную и жесткую форму. Ждем этого уже 7 лет! Крым — это Украина!

P.S. Мнением жителя Гурзуфа завершу сегодняшний выпуск: "Падение уровня жизни, медицины, образования, безработица, унизительные пенсии и зарплаты вывели людей на улицу, а не золотой ёршик или Алёша. А всё из-за "смешных" и "полезных" санкций за Крым… Выход обычно там же, где и вход". Проблема в том, что подавляющее большинство жителей россии совершенно не связывают ухудшение своей жизни и закручивание гаек с оккупацией Крыма и сцарем на троне… Поэтому и выходят они на улицы в лучшем случае за "свободу Навальному", а не за деоккупацию Крыма.

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