Новости Крымнаша. "Выход обычно там же, где и вход"

КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Общество / Мнения
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Россия оккупировала украинский полуостров Крым в 2014 году

1. Сегодня День рождения Решата Аметова, зверски замученного и убитого в Крыму в марте 2014 года. Сегодня крымскому татарину должно было исполниться 46 лет, но 3 марта 2014 года во время захвата Крыма "без единого выстрела" российские оккупанты его похитили, пытали и зверски убили. Отец троих детей Решат Аметов вышел из дома и больше не вернулся. Видеокамеры зафиксировали его, проводившего одиночный пикет против оккупации Крыма российскими войсками. На видео запечатлен и момент, когда несколько ублюдков из т.н. "самообороны Крыма" скручивают крымскому татарину руки и сажают его в автомобиль. Через две недели Аметов был найден мертвым в поле возле села Земляничное Белогорского района. На теле крымчанина были обнаружены многочисленные следы жесточайших пыток, голова была обвязана клейкой лентой, а рядом нашли наручники. Причиной смерти стало ножевое ранение в область глаза. Решату Аметову присвоено звание Героя Украины. Посмертно. Пропавшими без вести до сих пор считаются 15 крымчан.

Решату Аметову должно было исполниться 46 лет

2. Путин 30 декабря 2020 года подписал диктаторский закон № 511-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс российской федерации об административных правонарушениях". Аналитик Крымской правозащитной группы Александр Седов и юристка Украинского Хельсинкского союза по правам человека Анастасия Мартыновская рассказали об основных изменениях, которые теперь де-факто начали действовать в оккупированном россией Крыму, и о новых угрозах, которые несет этот закон для полуострова.

3. В ООН заявили об ухудшении ситуации с правами человека в оккупированном россией Крыму. Наиболее уязвимыми группами, страдающими от нарушений прав человека, являются крымские татары и украинцы, заявили в организации. В выводах отмечается, что действия оккупантов существенно угрожают свободе взглядов, совести и религии, праву на мирные собрания и объединения, свободе СМИ и доступу к информации, языковым и культурным правам. В документе упоминается и о нанесении ущерба культурным ценностям, принадлежащим Украине. Отдельно отмечается снижение уровня охраны природного наследия в Крыму из-за незаконных решений об изменении статуса природных заповедников.

4. На Херсонщине СБУ задержала Эдуарда Коваленко по подозрению в работе на ФСБ. Коваленко, кроме прочего, получил поручение от оккупантов инициировать сбор подписей среди населения Херсонской области по восстановлению водоснабжения в АРК и развернуть соответствующую информационную кампанию.

На Херсонщине СБУ задержала Эдуарда Коваленко по подозрению в работе на ФСБ

5. Рабочие химзавода "Титан" в Армянске получили уведомления о предстоящих увольнениях, которые состоятся 15 марта. Очередные сотни семей в моногороде лишатся единственного источника дохода. А до оккупации работали и бед не знали.

Рабочие химзавода "Титан" в Армянске получили уведомления о предстоящих увольнениях

6. В оккупированном россией Крыму выявили 226 новых случаев коронавирусной инфекции (+7 смертей). В Севастополе — рекордные 101 (+6 смертей). Количество зараженных увеличилось до 40 153 человек, в том числе 9 006 в Севастополе. Умерло 1079 человек, в том числе 361 — в Севастополе.

7. Народ, есть вопрос: а будут в россии через СМС собирать бабки для голодающих космонавтов на МКС, или опять все ляжет на ленд-лиз 2021 года, но на орбите?

8. "ДНРовский" пропагандон Алексей Акутин, комментируя вчерашние митинги в россии, похвастался, как якобы избивал крымских татар в Крыму. Включая женщин и детей. Настоящий рыцарь "русского мира"!

Алексей Акутин похвастался, как якобы избивал крымских татар в Крыму

9. Жители Крыма в едином порыве, так сказать: "Если бы по всем ТВ каналам об этом не трындели, мы бы и не знали. И не надо вмешивать наших крымских детей в российские пропагандистские разборки. Надоели эти навальные, соловьевы и т.д.".

10. "В Ялте вышел один паренёк в одиночный пикет. Его свинтили три мусора в чине "майор". Точнее, один пухлощёкий майор, один — майор-азиат и майорша со скверным парфюмом", — очевидцы.

11. "Севастопольцы на митинг не пошли, зато вышли приезжие провокаторы! Все эти люди совсем не похожи на севастопольцев. Смотрите", — написало ватное создание. Гардемарины, я прям с вами в унисон нынче. Это и не севастопольцы. Это ПОНАЕХИ. Они понаехали после того, как в 2014 году точно так же НЕПОХОЖИЕ на крымчан люди изображали "референдум". Помните автобусы паромом с лаптями? Помните ИХ? Они нифига не были похожи на НАС, а теперь — следствие.

Новости Крымнаша. "Выход обычно там же, где и вход"

12. Почему до людей так тяжело доходит то, что, если у человека проукраинская позиция, то ему плевать в принципе на путина и Навального? Человек находится в оппозиции к россии, как к государству!

13. Действие — равно противодействию! Но кто-то пропускал уроки физики. Так "пынеход" ускоряет механизм смены власти — протесты примут более масштабную и жесткую форму. Ждем этого уже 7 лет! Крым — это Украина!

P.S. Мнением жителя Гурзуфа завершу сегодняшний выпуск: "Падение уровня жизни, медицины, образования, безработица, унизительные пенсии и зарплаты вывели людей на улицу, а не золотой ёршик или Алёша. А всё из-за "смешных" и "полезных" санкций за Крым… Выход обычно там же, где и вход". Проблема в том, что подавляющее большинство жителей россии совершенно не связывают ухудшение своей жизни и закручивание гаек с оккупацией Крыма и сцарем на троне… Поэтому и выходят они на улицы в лучшем случае за "свободу Навальному", а не за деоккупацию Крыма.

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Источник:crimeaua1.wordpress.com
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