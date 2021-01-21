1. Директору крымского ООО “Предприятие ВИТЕК” Акопу Андриасяну в Прокуратуре АРК сообщили о подозрении и объявили его в розыск — предприятие поставляет топливо для самолетов российских оккупантов в Крыму. Андриасян так же участвует в милитари шабашах оккупантов. Обвиняется в госизмене.

2. Литва на 5 лет запретила въезд рашисту Киркорову, который поддержал военную агрессию россии в отношении Украины, включая оккупацию Крыма, куда неоднократно и незаконно приезжал в пропагандистских целях и для заработка: “Исполнителей, которые публично оправдывают оккупацию Крыма, нельзя терпеть ни при какой демократии. У нас однозначная позиция по вопросу о таких субъектах, поэтому не было никаких сомнений в том, что Филипп Киркоров должен быть включен в список нежелательных людей в Литве”, — сказала министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте! Ранее сообщалось, что та же участь ждет и других рашистских недопевцов.

3. Захарова, хлебнув бояры, догнавшись кокаином, прокомментировала запрет на въезд в Литву Киркорову за его поддержку военной агрессии россии против Украины: “Сожалеем, что культура используется нечистоплотными литовскими политиками для искоренения доброго отношения к нашей стране, сохраняющегося у литовских граждан. В целом отмечаем, что репрессивное отношение к артистам стало настоящей визитной карточкой молодых европейских демократий”. Рашисты снова обвинили других в том, что делают сами. И очень смешно было про “искоренение доброго отношения” к россии, с чем россия успешно справляется САМА!

4.В оккупированном россией Крыму выявили 251 новый случай коронавирусной инфекции (+9 смертей). В Севастополе — 95 (+6 смертей). Количество зараженных увеличилось до 38 816 человек, в том числе 8 611 в Севастополе. Умерло 1020 человек, в том числе 335 — в Севастополе.

5. Жители Крыма о российской вакцине: “Перед завершением школьных каникул в Севастополе протестировали на коронавирусную инфекцию около 3000 педагогов, у 64 оказался положительный результат. Говорят, что более половины учителей Севастополя отказались вмазаться российской вакциной. Странно… такие патриоты рф”, “Не буду, даже если это будет принудительно”, “Я сам себе не враг! 1000 раз нет!”, “В целом, я сторонник науки и медицинских достижений. Единственное возражение косвенное, по опыту — все, что делается в рф, крайне некачественно и давно стало хуже китайского”, “Каждый врач, который призывает делать прививку, по сути является соучастником преступления. Сейчас идёт не вакцинация от Ковид-19, а, судя по тем документам, которые предлагают подписать людям — это добровольное участие в эксперименте?! Тем самым на живых людях, как на лабораторных крысах, проводят исследование этого препарата?! И по сей день обществу до сих пор не представили третью стадию клинических испытаний? Почему? Задумайтесь!”, “Как колоть всякую дрянь, так сразу полез из вас, товарищи из правительства, унылый елей, и учителя вдруг стали "приоритетной группой населения". Очень плохая игра, товарищи из правительства. Не верю”, “Мы управленцев с депутатиками вперед пропустим”, “Начинайте прививать Госдуму. Может, маразм у них пройдет. Почему ставите опыты на людях?”, “Только после всей Госдумы. Жириновский первый”, “Только после ВВП. А он что-то не спешит прививаться”, “Какая вакцина? Они Навального отравить не могут”.

6. Окупований Крим, “легендарний” Ватостополь, 19/01/2021. У Херсонесі хрещенські купання пройшли під звуки військового оркестру, перетворюючи православне свято в черговий мілітарі-шабаш. Вони божевільні, точно вам кажу.

7. Допускаю, что у многих ватанов после фильма-расследования Навального даже больше поводов стало гордиться путиным. Ну а че, настоящий “царь во дворца”

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8. Поки скріпаки обговорюють, який грандіозний російський Версаль побудував собі “Президент-Сонце”, нагадаю, що на південному березі загарбаного Криму теж йде будівництво палаццо з льодовою ареною, татамі та мармуровими ліфтами.

9. Крымнаш — ядовитый плод. КАЖДЫЙ получит за него свой бумеранг. Никого не обойдет “награда”. Так вот, безграмотные понаехи, эту жуть и жесть кладбищенскую сотворили вы… ЛИЧНО. Принимайте заслуженное: “Это какая-то жесть! Переехал, снимаю в давыдовке, вчера поднялась температура под 40 вызвал скорую, ждал 5 сссссука часов!!!!!!!!!!! Скорая сказала вызывайте терапевта, 4 часа, по всем сайтам, по всем знакомым в поисках нужного телефона! Луговой 4 отказались выезжать, подключил минздрав Крыма, дали номер телефона врача, врач по телефону прописал лекарства, аптеки рядом находящиеся практически пустые! Я приехал с братом из Сибири, мы строители, мы всё бросили и приехали сюда строить, чтобы Крым сердце россии стал ещё краше, я думал что со здравоохранением тут всё в порядке, но я очень ошибался! Неужели вы крымчане думаете, что смертность от ковида просто зашкаливающая на полуострове это просто так?!”. Последовали такие комментарии: “Вы деньги приехали зарабатывать. К чему этот фарс про сердце россии???”, “Шо за материковый понаех? Шо за претензии к местным? Отстраивай свой Усть-Перепиздюйск в Сибири. У нас строителей хватает — одни уёб…и, уровень не могут выровнять. И всё это материковые козлы строительные”, “(Понаехавшая из Самары) Да на х… вы нужны! Это у вас, Пятницы островные, одни претензии! С хохлами одичали совсем. Так же и лезете, но мы не орём, как вы 50 млрд. р. в этом году выделили на оросительные системы в Крыму. Как бы и не жалко — на доброе дело! Но противно читать, когда ваши пишут типа "твари материковые, пошли вон!" и т.п.”, “Епти. Ауууу… Границы закрыты. Кроме Сочи и Крыма, вам, бл*ть, некуда ехать… Так что на вашем месте я бы ротик офнул и не базарил на Крым. Не нравится, не х*й к нам ехать. Коронавирус свой нам вести!”, “Ехай на х*й”, “(Снова понаехавшая из Самары пишет) Неприятные крымчане. Чувствуется влияние хохлов. Не вам решать, кому ехать, кому нет!”

P.S. Река Бельбек заметно оживилась, как и строительство водозабора “Напои ихтамнета” силами МО рф. Все это победно выносится на ТВ. Ватники по всей россии смотрят зомбоящик, заколачивают избы и перебираются в Крым — где море, горы, тепло и с водой “все проблемы решены”.

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