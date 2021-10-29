Новости Крымнаша. Сегодня не надо спрашивать "хотят ли русские войны"… Хотят!

КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Общество / Мнения
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Новости Крымнаша. Сегодня не надо спрашивать 'хотят ли русские войны'… Хотят!

1. Жители Крыма проводят дуа и флешмоб в поддержку политзаключенных бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир” Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова, Амета Сулейманова и Рустема Сейтмеметова, которым 29 октября в 10:00 оккупанты планируют вынести приговор по сфабрикованному делу о терроризме.

Новости Крымнаша. Сегодня не надо спрашивать "хотят ли русские войны"… Хотят!
Новости Крымнаша. Сегодня не надо спрашивать "хотят ли русские войны"… Хотят!
Новости Крымнаша. Сегодня не надо спрашивать "хотят ли русские войны"… Хотят!
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Новости Крымнаша. Сегодня не надо спрашивать "хотят ли русские войны"… Хотят!
Новости Крымнаша. Сегодня не надо спрашивать "хотят ли русские войны"… Хотят!
Новости Крымнаша. Сегодня не надо спрашивать "хотят ли русские войны"… Хотят!
Новости Крымнаша. Сегодня не надо спрашивать "хотят ли русские войны"… Хотят!
Новости Крымнаша. Сегодня не надо спрашивать "хотят ли русские войны"… Хотят!
Новости Крымнаша. Сегодня не надо спрашивать "хотят ли русские войны"… Хотят!

2. Оккупанты в Симферополе продлили до 23 января 2022 года срок содержания под стражей политзаключенному Нариману Джелялу. Также сегодня проходят заседания по продлению ареста другим политзаключенным сфабрикованного “дела о диверсии на газопроводе” — братьям Асану и Азизу Ахтемовым, которым также продлят арест. Всех троих рашисты задержали после обысков 3-4 сентября.

3. В суд направлено обвинение в госизмене в отношении “судьи” из Крыма Ольги Морозко, которая перешла на сторону оккупантов, изменила присяге и преследовала крымских татар, став активным участником репрессивной машины рашистов.

Новости Крымнаша. Сегодня не надо спрашивать "хотят ли русские войны"… Хотят!

4. Прокуратура АР Крым и Севастополя сообщила о подозрении “военному комиссару” Белогорского района Крыма в нарушении законов и обычаев войны. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет. Речь идет о Шинкареве Михаиле Михайловиче.

Новости Крымнаша. Сегодня не надо спрашивать "хотят ли русские войны"… Хотят!
Новости Крымнаша. Сегодня не надо спрашивать "хотят ли русские войны"… Хотят!
Новости Крымнаша. Сегодня не надо спрашивать "хотят ли русские войны"… Хотят!
Новости Крымнаша. Сегодня не надо спрашивать "хотят ли русские войны"… Хотят!

5. Россия в лице обнюхавшейся Захаровой пригрозила прекратить сотрудничество с музеями Нидерландов из-за решения суда по “скифскому золоту” в пользу Украины.

6. Швейцария расширила свой санкционный список в связи с оккупацией Крыма россией. В список включили 8 человек, в том числе — начальника ФСБ россии по Крыму и Севастополю Леонида Михайлюка. Кроме него, под санкции попали руководитель управления Следкома по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев, крымские “судьи” Виктор Можелянский, Галина Редько, Михаил Белоусов, Андрей Долгополов, “следователь” Магомед Магомедов и “прокурор” Евгений Колпиков.

7. Американская компания Apple исправила в приложении Apple Music для артистов свои карты с Крымом. Ранее полуостров ошибочно обозначили как часть россии, что вызвало экстаз у оккупантов, которые заявили о “признании Крыма российским”. Сейчас рашисты молчат.

Новости Крымнаша. Сегодня не надо спрашивать "хотят ли русские войны"… Хотят!
Новости Крымнаша. Сегодня не надо спрашивать "хотят ли русские войны"… Хотят!

8. За 27 октября в оккупированном россией Крыму установлены новые рекорды по коронавирусу: заболело 1026 человек, скончалось — 45. Всего на полуострове с марта 2020 года заболело 132 652 человека, 4266 пациентов умерло.

9. Оккупанты в Крыму ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 60 лет и отменили для них льготный проезд. Покидать дом можно в случае угрозы жизни, чтобы сходить в магазин или отправиться на принудительную вакцинацию российским шмурдяком.

10. Ялта встречает ковид-турЫстов Залесья: “Ялта — в топе городов по заражению коронавирусом. Мест в госпиталях уже не хватает. Пациентов вынужденно размещают в коридорах. Ковидные госпитали Ялты заполнены на 120%”, — сообщили все те же пропагандоны, которые по указке рашистов радовались “успешному курортному сезону”.

Новости Крымнаша. Сегодня не надо спрашивать "хотят ли русские войны"… Хотят!

11. В морг, если шо, талонов тоже нет — переполнено: “В Ялте, в поликлинике, сегодня сняли доску со списком и расписанием работы врачей. Ни к какому врачу нет записи”.

Новости Крымнаша. Сегодня не надо спрашивать "хотят ли русские войны"… Хотят!

12. “В Симферополе владельцы общепита не пускают внутрь QR-код патрульных — потому что у проверяющих у самих нет QR-кодов для прохода в заведения. Маразм, показуха, очковтирательство!!!”.

Новости Крымнаша. Сегодня не надо спрашивать "хотят ли русские войны"… Хотят!

13. Симферополь. Делимся опытом: хорошо заражаться ковидом не только в поликлиниках в очереди на тест или прививку. У нас еще и ковид-перепись народонаселения. Это штук 150 переписчиков ждут свой ПРЦ-тест. Максимальная концентрация ковид-маразма.

Новости Крымнаша. Сегодня не надо спрашивать "хотят ли русские войны"… Хотят!

14. А кому под кондиционером полежать? Судак: “Ситуация в Судаке с моргом полный аут. Места в холодильниках не хватает, и трупы просто лежат на бетонном полу под кондиционером. Когда Скорупского попросили решить данный вопрос, он ответил: мне тут не лежать”. Для справки: Скорупский Константин Викторович — коллаборант, единорос, в 2016 году получил должность главного врача Судакской горбольницы. 22 октября 2021 года было объявлено о назначении Скорупского новым руководителем “Министерства здравоохранения” Крыма.

Новости Крымнаша. Сегодня не надо спрашивать "хотят ли русские войны"… Хотят!

P.S. “Сегодня не надо спрашивать "хотят ли русские войны", достаточно вспомнить знаменитое "можем повторить" и послушать речи с трибун и с экрана телевидения… Правозащитники Украины составили список работников образования, причастных к уничтожению украинской идентичности крымских детей. К милитаризации образовательного пространства в оккупированном Крыму причастны множество крымских педагогов от так называемых крымских "министров образования" до учителей школ. Как заявили в службе по вопросам реинтеграции и деоккупации АР Крым представительства президента Украины в Автономной Республике Крым, крымские преподаватели, которые "уничтожают, милитаризируют сознание детей, должны быть известны, они должны понимать, что понесут за это ответственность"…”. Прочтите статью бывшего узника Кремля Николая Семены о том, как оккупанты готовятся к “военному поглощению Украины” (цитата путина), для чего активнейшим образом готовят и крымских детей.

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Источник:crimeaua1.wordpress.com
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