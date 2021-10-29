1. Жители Крыма проводят дуа и флешмоб в поддержку политзаключенных бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир” Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова, Амета Сулейманова и Рустема Сейтмеметова, которым 29 октября в 10:00 оккупанты планируют вынести приговор по сфабрикованному делу о терроризме.

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2. Оккупанты в Симферополе продлили до 23 января 2022 года срок содержания под стражей политзаключенному Нариману Джелялу. Также сегодня проходят заседания по продлению ареста другим политзаключенным сфабрикованного “дела о диверсии на газопроводе” — братьям Асану и Азизу Ахтемовым, которым также продлят арест. Всех троих рашисты задержали после обысков 3-4 сентября.

3. В суд направлено обвинение в госизмене в отношении “судьи” из Крыма Ольги Морозко, которая перешла на сторону оккупантов, изменила присяге и преследовала крымских татар, став активным участником репрессивной машины рашистов.

4. Прокуратура АР Крым и Севастополя сообщила о подозрении “военному комиссару” Белогорского района Крыма в нарушении законов и обычаев войны. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет. Речь идет о Шинкареве Михаиле Михайловиче.

5. Россия в лице обнюхавшейся Захаровой пригрозила прекратить сотрудничество с музеями Нидерландов из-за решения суда по “скифскому золоту” в пользу Украины.

6. Швейцария расширила свой санкционный список в связи с оккупацией Крыма россией. В список включили 8 человек, в том числе — начальника ФСБ россии по Крыму и Севастополю Леонида Михайлюка. Кроме него, под санкции попали руководитель управления Следкома по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев, крымские “судьи” Виктор Можелянский, Галина Редько, Михаил Белоусов, Андрей Долгополов, “следователь” Магомед Магомедов и “прокурор” Евгений Колпиков.

7. Американская компания Apple исправила в приложении Apple Music для артистов свои карты с Крымом. Ранее полуостров ошибочно обозначили как часть россии, что вызвало экстаз у оккупантов, которые заявили о “признании Крыма российским”. Сейчас рашисты молчат.

8. За 27 октября в оккупированном россией Крыму установлены новые рекорды по коронавирусу: заболело 1026 человек, скончалось — 45. Всего на полуострове с марта 2020 года заболело 132 652 человека, 4266 пациентов умерло.

9. Оккупанты в Крыму ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 60 лет и отменили для них льготный проезд. Покидать дом можно в случае угрозы жизни, чтобы сходить в магазин или отправиться на принудительную вакцинацию российским шмурдяком.

10. Ялта встречает ковид-турЫстов Залесья: “Ялта — в топе городов по заражению коронавирусом. Мест в госпиталях уже не хватает. Пациентов вынужденно размещают в коридорах. Ковидные госпитали Ялты заполнены на 120%”, — сообщили все те же пропагандоны, которые по указке рашистов радовались “успешному курортному сезону”.

11. В морг, если шо, талонов тоже нет — переполнено: “В Ялте, в поликлинике, сегодня сняли доску со списком и расписанием работы врачей. Ни к какому врачу нет записи”.

12. “В Симферополе владельцы общепита не пускают внутрь QR-код патрульных — потому что у проверяющих у самих нет QR-кодов для прохода в заведения. Маразм, показуха, очковтирательство!!!”.

13. Симферополь. Делимся опытом: хорошо заражаться ковидом не только в поликлиниках в очереди на тест или прививку. У нас еще и ковид-перепись народонаселения. Это штук 150 переписчиков ждут свой ПРЦ-тест. Максимальная концентрация ковид-маразма.

14. А кому под кондиционером полежать? Судак: “Ситуация в Судаке с моргом полный аут. Места в холодильниках не хватает, и трупы просто лежат на бетонном полу под кондиционером. Когда Скорупского попросили решить данный вопрос, он ответил: мне тут не лежать”. Для справки: Скорупский Константин Викторович — коллаборант, единорос, в 2016 году получил должность главного врача Судакской горбольницы. 22 октября 2021 года было объявлено о назначении Скорупского новым руководителем “Министерства здравоохранения” Крыма.

P.S. “Сегодня не надо спрашивать "хотят ли русские войны", достаточно вспомнить знаменитое "можем повторить" и послушать речи с трибун и с экрана телевидения… Правозащитники Украины составили список работников образования, причастных к уничтожению украинской идентичности крымских детей. К милитаризации образовательного пространства в оккупированном Крыму причастны множество крымских педагогов от так называемых крымских "министров образования" до учителей школ. Как заявили в службе по вопросам реинтеграции и деоккупации АР Крым представительства президента Украины в Автономной Республике Крым, крымские преподаватели, которые "уничтожают, милитаризируют сознание детей, должны быть известны, они должны понимать, что понесут за это ответственность"…”. Прочтите статью бывшего узника Кремля Николая Семены о том, как оккупанты готовятся к “военному поглощению Украины” (цитата путина), для чего активнейшим образом готовят и крымских детей.