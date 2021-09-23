1. Стрельба и крики: в оккупированной Евпатории задержали 58 человек, которые собрались на разборку возле АЗС. Видимо, понаехи из кадыровских мухосрансков — их почерк. Изъято огромное количество оружия. Скоро всех отпустят и извинятся. До оккупации мы о таком и мечтать не могли, особенно, тихая и спокойная Евпатория

2. Европейский союз не признает и не будет признавать незаконную аннексию россией Крыма и Севастополя, поэтому Евросоюз не признает российские “выборы”, проведенные на Крымском полуострове (как и на оккупированной россией части Донбасса). Об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борелля

3. “Грубое нарушение международного права и украинского законодательства”: Грузия не признает “выборы” в Государственную думу, которые оккупанты провели на территории временно оккупированного полуострова

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4. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил: “Мы придаем значение защите территориальной целостности и суверенитету Украины, включая Крым, аннексию которого мы не признаем”. Кроме того, Турция отказалась признать российские парламентские выборы в оккупированном Крыму, назвав их юридически ничтожными. Захарова, навернув бояры, в ответ заявила, что “подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания”. Отмечу, что все эти заявления турецкие власти сделали перед встречей Эрдогана с путиным

5. Розрахунки реактивних систем залпового вогню “Ураган” угрупування військ, яке виконує бойові завдання на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою територією АР Крим, провели умовні стрільби по координатах, що надаються операторами безпілотних літальних апаратів

6. Гомер и Зевс, а точнее, Boeing RC-135U Combat Sen и Boeing RC-135W Rivet Joint активничают у берегов рф и оккупированного ею Крыма. Особенностью этого полёта является то, что впервые сразу 2 разведчика с авиабазы Ханья работают по данному маршруту. Всё когда-то случается в первый раз

7. Жители Симферопольского района вышли на акцию протеста против строительства оккупантами трассы смерти “Таврида” у берегов Аянского водохранилища. Скрепоносцы, чьи дома, огороды идут под снос, установили на месте будущей трассы православный крест, наивно надеясь, что с его помощью удастся противостоять варварам: “Надеемся, что всем, кто хотят сюда лапы свои протянуть и разрушить нас, воздастся по заслугам”, “Будущая трасса идет рядом. Все выбросы будут ложиться на это чистейшее водохранилище. Про этот уголок чистейший природный можно будет забыть навсегда. Но мы будем бороться до конца”. Вы не поверите, но ватоголовые надеются, что путин им поможет

8. Жители Крыма сравнивают нынешние реалии с хФашистскими временами: “В украинские времена хотели на ЮБК убирать автобусы и заменить троллейбусами, чтобы не портили экологию, а сейчас готовы угробить водохранилища с речкой, снести жилые дворы ради того, чтобы приезжим туристам было легко добраться до ЮБК, а вот только ослы не понимают, что въезды в города на ЮБК не резиновые, и больше, чем сейчас, не вместить, сколько ты ни расширяй дорогу”

9. Будни Севастополя в говени и комментарии наших крымчан: “В Севастополе подожгли авто, выстрелив ракетницей с балкона. Зато не стреляют, говорили они”, “А народ-то заботливый какой — так и кинулся тушить, МЧС вызывать. Большой души люди”, “Эти могут только дровишек подкинуть да керосину подлить”

10. Крым. Нашествие мошек. Смерчи из насекомых. Красиво

11. “Сказочно дорого”: россияне едут в Крым со своей гречкой” — это не заголовок статьи на каком-нибудь украинском ресурсе, это заголовок статьи, опубликованной на самой ватной севастопольской помойке Форпост, где решили полить крокодильи слезы о камнях с неба и о том, как мост не помог: “Туристка пожаловались на заоблачные цены, отсутствие привычных торговых сетей и других услуг. Девушка отметила, что с 2014 года отдыхает на полуострове минимум два раза в год. При этом позитивных изменений, о которых все трубят, она в Крыму так и не заметила. А одним из главных недостатков курорта отдыхающая назвала цены. Чтобы сэкономить, девушка ездит в Крым на своём автомобиле и со своими продуктами. А останавливается не в гостиницах, а в частном секторе небольших городов или посёлков. При этом безденежье самих туристов негативно сказывается на курортном имидже полуострова: туристы экономят на всём, а винят плохой крымский сервис”, — подчеркнули пропагандоны. Ватники бросились комментировать статью: “Туристы отдохнули и уехали домой, а мы с такими сказочными ценами живем постоянно”, “Раньше россияне тут богачами себя чувствовали, по сравнению с приезжими из укры. А теперь — сами, как западенцы. Хотели нашего Крыма? Платите по полной!”, “Честно говоря, удивляет народ с материка (прим — из россии), таких скупердяев никогда не было в Крыму. За рубль зайца в поле загонят”, “Скупердяи, что с них возьмёшь. Даже на себе во время отдыха экономят. Нет денег — отдыхай на окраине своего села, ничем не хуже Крыма. Видали мы Казань, с лица — красавица, а с задворков — писать не хочется, жалко позорить”, “А мы, крымчане, тут живем постоянно, и куда нам ехать за гречкой и картошкой? Вы, отдыхающие, уезжаете, а мы остаемся, и вынуждены жить с такими ценами. И что нам толку от трассы Таврида? Говорили, что все будет дешевле, а в результате — еще дороже, чем было. Полный беспредел”, “По подсчётам голосов, за ЕР проголосовало в Крыму более 50%. Значит, всё хорошо! И людей всё устраивает! Вопрос к властям, чего вы тут лапшу на уши вешаете? Какие 50% после пенсионной реформы? Надо круглым дебилом быть, чтобы за вас голосовать! Грязь и лицемерие! По-другому, дерьмократия!”

P.S. “Россияне едут в Крым со своей гречкой” — и нет, ватники, когда воют о камнях с неба, нищете и уничтожении Крыма, не начинают пылать любовью к Украине, которую все чаще, тоскуя, вспоминают с положительной стороны, они лишь негодуют, что за свое предательство получили совсем не то, что хотели, совсем не то, что обещал им с пеной у рта телевизор, который теперь ровно так же, как когда-то врал про Украину, врет про процветание Крыма, да и самой россии в целом… Негодуют, кусают локти, а поделать ничего не могут, ибо нафиг они никому не нужны!

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