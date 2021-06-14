1. Количество поступающих в украинские вузы из оккупированного россией Крыма и оккупированных россией территорий Донецкой и Луганской областей ежегодно растет на 25%, несмотря на преграды со стороны оккупантов, сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет

2. Зато без бандер: против рыбаков, которые вышли ловить рыбу на набережную Феодосии, оккупанты пытались применить огнестрельное оружие и натравить служебных собак! Рыбаки крыли оккупантов матом и кричали “стреляй!”. До оккупации мы о таком и мечтать не могли!

3. Завершено досудебное расследование в рамках уголовного производства в отношении восьми пособников российских оккупантов в Крыму. Речь идет о Сергее Аксенове, Владимире Константинове, Натальей Поклонской… В этом же списке — бывший голова Севастопольского горсовета Юрий Дойников, так называемый “министр внутренних дел” Крыма Сергей Абисов, “начальник пограничной службы” Виктор Мельниченко, “заместитель” Аксенова Рустам Темиргалиев и “начальник” ФСБ оккупантов в Крыму Петр Зима

4. На Евро-2020 в Санкт-Петербурге проверят сувенирные лавки на наличие формы Украины с Крымом. Россию продолжает трясти: “На основе экспертизы, которая оценивала форму сборной Украины по поводу посягательства на территориальную целостность российской федерации и иные формы экстремизма, будут проверяться точки торговли продукцией чемпионата Европы по футболу”

5. Ялта. Партийный флаг “Е**ной россии” на городском “триппер-холле” (кожно-венерологическом диспансере). На что-то намекают? Интересно, на нарко-психодиспансере есть такой же?

6. В Крыму продолжается уничтожение территории бухты Капсель в угоду путинского “арт-кластера” “Таврида”, несмотря на протесты местных жителей, которые сетуют, что строительные работы варвары ведут в охранной зоне памятника природы “Мыс Меганом”, где растут краснокнижные растения. Прочтите, что пишут местные жители: активист из Судака Рустем Абкадыров: “Есть две части "Тавриды": одна с 2018 года полностью закрыта от уреза воды до уреза воды, и именно туда будут якобы пропускать по регистрации. Второй участок бухты Капсель, который перегородили прошлой осенью, доступен, но не по всему периметру, а только со стороны подножия Меганома. Сейчас туда можно пройти, но с большой потерей времени: привычный маршрут удлинился на несколько километров. Конечно же, людей смущает забор, которого не было еще в прошлом году. Он очень протяженный и высокий, оборудован камерами наблюдения, охраной, освещением — горит, как Манхэттен. Ассоциации только с зоной, тюрьмой, с арт-объектами никакой ассоциации не возникает. Проблема еще в том, что огражденная территория фактически закрыла миграцию для животных, которые пользовались этими маршрутами. Теперь памятник природы зажат между виноградниками и километровым забором. К нашему разочарованию, мы видим в любой инстанции круговую поруку против людей. У людей созрело дикое желание посмотреть в глаза депутатам, они требуют открыть доступ к морю и убрать забор”. Крымский эколог Маргарита Литвиненко: “Инструменты у них, конечно, есть, но этими инструментами им просто не дадут воспользоваться. Все это объявят, как сейчас принято, экстремистскими действиями. Схема завладения землями в Крыму одна и та же: сначала передают часть федеральных полномочий местным властям, те по указанию из Москвы передают участки в федеральную собственность, а Росимущество уже раздает их. Потом полномочия у местных властей забирают, и они больше над этой землей уже не хозяева, как и местные жители. Эта же схема была применена, в частности, в 2014 году у горы Гасфорта в Севастополе”

7. ФОшЫсм поднимает голову: “Вчера поговорила с одной женщиной, и была возмущена до предела! Судите сами: мадам после 60, уроженка Украины, но в Крыму живёт с 64-го года, считай крымчанка. В разговоре заявляет, что "российская вакцина нигде не прошла аккредитации, ее ни в коем случае нельзя колоть"! Я спрашиваю, что за бред, кто ей такое сказал? Оказывается, они с мужем смотрят украинское телевидение и там такое рассказывают. Она мне ещё много чего говорила, что фашистов на Украине нет, а факельное шествие — просто молодежь развлекается, а Бандера — это украинский борец за свободу. Мне хотелось орать, когда я это слушала. Причем никаких возражений она не воспринимала. Для нее всё, что сказано в Укр.ТВ — это святая правда. К чему я это всё — НАЧИНАЙТЕ ГЛУШИТЬ УКРАИНСКИЕ КАНАЛЫ так, как они глушат российские у себя!!! Это вражеская пропаганда! Нужно уже называть вещи своими именами. И таких вот, как эта женщина, тысячи по всему Крыму! Поэтому люди боятся прививаться. Отключите к чертовой матери этих фашистов!”

P.S. Вот прям хочется прокомментировать слова понаехавшей нацистки из последнего пункта дайджеста. Откуда я понял, что она из числа понаехов? Да тут трудно ошибиться, такое гэ мы чувствуем, как говорит Роксолана, с расстояния от моста. Скажите кто-нибудь этой приблуде, что украинское ТВ в Крыму оккупанты отключили задолго до оккупендума. Скажите кто-нибудь ей и о том, что факельные шествия проходят не только на материковой Украине, но и в Крыму, а именно — в Керчи, причем ежегодно и с огромным размахом. И лишь в этом году, используя пандемию, оккупанты запретили факельное шествие, унизив память дидов и традиции города. Расскажите кто-нибудь этой полоумной, что такое фашизм в конце концов, а еще лучше расскажите ей про нацизм, и пусть сравнит действия нацистской Германии 30-40-хх годов с действиями россии, пусть сравнит высказывания Гитлера и написанные практически под копирку выражения путина, которыми он пытается прикрыть гнусные преступления россии… Безусловно, я не питаю иллюзий, что у этой понаехавшей вдруг откроются глаза, как вряд ли бы они открылись у немцев, которые в большинстве своем шли за Гитлером для построения “немецкого мира”. В одном лишь ватница права, что людей, которых она с ужасом боится, в Крыму действительно — тысячи, и вчера мы все болели за Бельгию на Евро-2020, а сегодня будем болеть за нашу стану! Слава Украине! Героям Слава!

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