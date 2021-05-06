1. Встаем с колен: за первый квартал 2021 года число умерших на территории оккупированного Крыма почти в два раза превысило число родившихся. Родилось 4350 человек — на 44 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За это же время зарегистрировано 8269 смертей — на 1032 случая больше, чем за первый квартал 2020 года. Прирост числа смертей в Севастополе составил более 30%

2. Нариман Джелял не совсем понял, что именно оккупанты и прогнувшиеся под них некоторые крымские татары собрались торжественно праздновать: "Русский мир "торжествует" в головах некоторых крымских татар. Крымскотатарский театр готовится к проведению "торжественных мероприятий, посвященных Дню памяти жертв депортации народов Крыма". Можно допустить, что человек ошибся, но далее опять употребляет это слово: "З.Л. Билялова ознакомила участников совещания со сценарным планом проведения торжества и открытия Мемориального комплекса "Путь возрождения народов Крыма". Отсюда вполне можно сделать вывод, что именно такое определение употребляли чиновники, обсуждая официальные памятные мероприятия. Просто напомню: Торжество — чувство радости, удовлетворения по какому-нибудь случаю; большое празднество в ознаменование какого-нибудь события. Что "празднуют" и "удовлетворение" от чего получают авторы текста и их патроны — можно только догадываться"

3. Вице-премьер россии, смотрящий за Крымом Марат Хуснуллин притащился в Крым и заявил, что бурение скважин для добычи воды из-под Азовского моря начнется в июле. Это та самая вода, которую приказал найти путин. Очередные охрениарды из карманов россиян

4. Новости процветания: "Пять фирм будут выбивать из крымчан долги украинским банкам. Речь идет о таких ООО как "ЮК "Правовые Инициативы", "Лед технологии групп", "Диджи Финас Рус", "Ритм", а также АО "Фондовый конверс-центр". Первыми требования о погашении задолженностей начали получать те, кто не зарегистрировался в Фонде защиты вкладчиков. Проценты по некоторым кредитам уже значительно превысили размер самого займа"

5. Кача. Пляжные развлечения на военной базе

6. Упоротая ватница воет: "Добрый день, судакчане! Приехали туристы-россияне и понеслось? Почему после того, как мы вошли в состав рф, мы кому-то и что-то вечно должны??! На днях муж пришел в магазин и наблюдал такую картину: одна приезжая мадам разносила в пух и прах магазин и продавцов, указывая на ужасный ассортимент, обслуживание и *что мы все здесь должны россии пожизни и ей, как россиянке, в том числе*. Муж не выдержал, стал защищать сотрудников магазина, ведь они сказать ничего не могут! Клиент типа всегда прав! Когда мадам спросила моего мужа: *Ты что, самый умный?*, — он ответил: *Да!*, — и, перечислив ей свои образования, задал ей встречный вопрос. Мадам заткнулась, что-то пробурчала под нос и удалилась. Что за хамло в Крым понаехало?? В мой Крым! Мы здесь родились, пережили всякое, и какое-то быдло за президентские заслуги будет нас смешивать с говном, простите? Это наша земля!"

7. Новости туристического бума: неадекватный водитель с пистолетом напал на микроавтобус на трассе Симферополь-Севастополь

8. Понаехи подпалили нам мыс Фиолент

9. Зато без бандер: на дорогах оккупированного Крыма теперь можно встретить не только машины с изображением путина, но и машины с изображением Кадырова

10. Ялта обрастает сплошными заборами, которые закрывают вид на город, горы, море, парки

11. На тому тижні сімферопольська влада* на сесії затвердила ПЗЗ міста (план забудови), який багато чого змінить в правилах. Суттєво збільшена площа під забудову. Наприклад, район Давидовки, вул. Стрелкова, мкрн Кам’янка, старе місто, вул. Воровського… Кароч, рваніна продовжується. / А старый город ещё при Украине Консоль хотела распилить. Но тогда было сложно с количеством людей и правами. Сейчас стало проще с этим

12. Что делали ваши дети на Пасху? А дети в оккупированном Крыму учились убивать и умирать за сцаря

13. "Аксьонов заявив, що Крим готовий до повномасштабного святкування 9 травня"… Цікаво, а лікарні також готові? І байдуже, що захворіють ці кінчені д*вбойоби, нехай повиздихають, проте вони ж будуть наражати на небеспеку таких, як я.

14. А сколько ещё сюрпризов ожидает лаптеногую саранчу после деоккупации Крыма! Жду с наслаждением: "Добрый день. У меня паспорт российский, загранпаспорт оформлен в Белгороде. Прописана и живу в Крыму с 2020 года. Будут ли у меня проблемы с пересечением границы с Украиной?"

P.S. Оккупанты запретили проводить в Керчи традиционное факельное шествие, а вот победобесный парад — не запретили. Мнением крымчанки на эту тему завершу выпуск: "Факельное шествие, как и День рыбака, были в Керчи по-настоящему любимыми, хотя власть и прилагала свою руку, пытаясь наделить их советским, а позднее — чиновничьим официозом. Первые годы после аннексии факельное шествие в Керчи еще проходило. Тогда и зазвучали недоуменные голоса понаехавших россиян, увидевших в этой традиции "отголоски нацистских маршей". Оно и понятно: сложно показывать телезрителям картинку с факельным шествием в Киеве, говоря о "фашиствующих молодчиках", и при этом транслировать кадры из Керчи, где чуть ли не половина города выходит с факелами в канун Дня победы. Если в Киеве с факелами проходят "радикальные марши", то в Керчи, простите, что? Понятно, что что-то другое. Но какое именно другое, если на улице тоже люди и те же факела? И тут приходится вспоминать неудобную историю Керчи и Крыма, которые, оказывается, имеют собственные традиции, отличные от россии. Это определенно не укладывается в концепцию "исконно русских земель" и "таких же российских регионов". Закончится пандемия — найдут другую причину (для отмены факельного шествия). А через год-другой, если россия будет продолжать удерживать Крым и наводнять его своими гражданами, на любого керчанина, заикнувшегося о факельном шествии, найдется пять понаехавших из разряда "мы с 2016 года коренные", которые будут, переходя на визг, доказывать, что в Керчи отродясь такой традиции не было. Потому что это и есть главная цель россии — уничтожить все, что имеет хоть какое-то отношение к "нероссийскому" прошлому Крыма". С 1967 года традиция проведения 8 мая факельного шествия в Керчи ни разу не прерывалась.

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