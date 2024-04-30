Разведка Британии оценила последствия атаки Украины на аэродром на Кубани

В результате масштабной атаки украинских беспилотников на аэродром "Кущевская" в Краснодарском крае России было уничтожено несколько комплектов планерных бомб. Истребители Су-34 FULLBACK и Су-35S FLANKER M, базирующиеся на указанном аэродроме, ежедневно применяют их в ударных миссиях против украинских передовых позиций.

Оценку атаки сделали представители британской разведки в соцсети Х (exTwitter) Министерства обороны Великобритании. Атака произошла 27 апреля. Россияне заявили, что сбили 66 беспилотников, что иллюстрирует масштаб атаки.

"Русские истребители из "Кущевской" и ряда других авиабаз обычно совершают от 100 до 150 вылетов в день, значительная часть из них запускает боеприпасы вдоль всей линии фронта, поскольку Россия пытается форсировать прорывы с помощью огромной огневой мощи", - говорится в своде.

Напомним, 27 апреля россияне пожаловались на очередную атаку дронов на Краснодарский край. Там местные жители слышали взрывы, после которых в небе заметили дым. Пожар вспыхнул в районе битумного завода в Славянске-на-Кубани. Также сообщалось об ударах по НПЗ "Славянск-ЭКО", Ильскому НПЗ и ряду других объектов, атаки по нефтеперерабатывающим заводам РФ подтвердили также в Министерстве энергетики Украины.

Впоследствии стало известно, что "хлопок" на военный аэродром кафиров "Кущевск" СБУ доставляла вместе с воинами Сил обороны: там размещались десятки военных самолетов, а также РЛС и РЭБ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Предварительно, в результате взрывов на военном аэродроме "Кущевская" в Краснодарском крае РФ российские оккупанты понесли потери авиации. Также были зафиксированы обгоревшие модули для управляемых авиабомб, по которым Россия терроризирует украинские населенные пункты.

– Позже стало известно, что нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани после "хлопка" 27 апреля приостановил работу. Пропагандисты сообщили, что десять дронов "прилетели именно в завод", спровоцировав возгорание. Они целились в резервуарный парк и ректификационную колонну.

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