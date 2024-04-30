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Разведка Британии оценила последствия атаки Украины на аэродром на Кубани

Марина Погорилко
Новости России
2 минуты
5,9 т.
Разведка Британии оценила последствия атаки Украины на аэродром на Кубани

В результате масштабной атаки украинских беспилотников на аэродром "Кущевская" в Краснодарском крае России было уничтожено несколько комплектов планерных бомб. Истребители Су-34 FULLBACK и Су-35S FLANKER M, базирующиеся на указанном аэродроме, ежедневно применяют их в ударных миссиях против украинских передовых позиций.

Оценку атаки сделали представители британской разведки в соцсети Х (exTwitter) Министерства обороны Великобритании. Атака произошла 27 апреля. Россияне заявили, что сбили 66 беспилотников, что иллюстрирует масштаб атаки.

"Русские истребители из "Кущевской" и ряда других авиабаз обычно совершают от 100 до 150 вылетов в день, значительная часть из них запускает боеприпасы вдоль всей линии фронта, поскольку Россия пытается форсировать прорывы с помощью огромной огневой мощи", - говорится в своде.

Разведка Британии оценила последствия атаки Украины на аэродром на Кубани

Напомним, 27 апреля россияне пожаловались на очередную атаку дронов на Краснодарский край. Там местные жители слышали взрывы, после которых в небе заметили дым. Пожар вспыхнул в районе битумного завода в Славянске-на-Кубани. Также сообщалось об ударах по НПЗ "Славянск-ЭКО", Ильскому НПЗ и ряду других объектов, атаки по нефтеперерабатывающим заводам РФ подтвердили также в Министерстве энергетики Украины.

Разведка Британии оценила последствия атаки Украины на аэродром на Кубани
Разведка Британии оценила последствия атаки Украины на аэродром на Кубани
Разведка Британии оценила последствия атаки Украины на аэродром на Кубани
Разведка Британии оценила последствия атаки Украины на аэродром на Кубани

Впоследствии стало известно, что "хлопок" на военный аэродром кафиров "Кущевск" СБУ доставляла вместе с воинами Сил обороны: там размещались десятки военных самолетов, а также РЛС и РЭБ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Предварительно, в результате взрывов на военном аэродроме "Кущевская" в Краснодарском крае РФ российские оккупанты понесли потери авиации. Также были зафиксированы обгоревшие модули для управляемых авиабомб, по которым Россия терроризирует украинские населенные пункты.

– Позже стало известно, что нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани после "хлопка" 27 апреля приостановил работу. Пропагандисты сообщили, что десять дронов "прилетели именно в завод", спровоцировав возгорание. Они целились в резервуарный парк и ректификационную колонну.

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