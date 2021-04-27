1. Команда КрымSOS провела акцию "Внимание! Пропал Человек!". Это 57-ое мероприятие в поддержку жертв насильственных исчезновений в Крыму и их близких в рамках кампании "Find and Free". Обычно КрымSOS проводит массовую акцию у посольства рф в Киеве, но из-за карантинных ограничений в этот раз поступили иначе: развесили в различных точках в районе посольства рф в Киеве объявления об исчезновении 15 человек, которых похитили за годы оккупации в Крыму и о чьей судьбе ничего неизвестно. На каждом листе разместили всю известную информацию об обстоятельствах исчезновения этих людей и призывали прохожих требовать информацию об их судьбе в посольстве рф

2. Ровно 7 лет назад, 26 апреля 2014 года, Украина была вынуждена перекрыть Северо-Крымский канал из-за российской оккупации Крыма. Украденную лошадь кормит грабитель, как и ворованный автомобиль заправляет тот, кто его украл, а не законный владелец. Канал обеспечивал 85% потребностей Крыма в воде

3. Тайганское водохранилище наполнилось на 8,6% от полного объема, Симферопольское — на 14,7%, Старокрымское — на 18,5%, Партизанское — на 21%, Изобильненское — на 25,1%, Загорское — на 27,1%, Кутузовское — на 53%, Счастливенское — на 57,2%, Белогорское — на 63,9% и Аянское — на 79%

4. Симферопольское водохранилище превратилось в сухое поле, загрязненное мусором. Вчера добрые люди убрали трошки

5. Если Украина даст воду в Крым, то местных в теплушках оккупанты вывезут за Урал. А в Крыму будет одна большая воинская часть с понаехами. Разговоры о том, что, пустив воду в Крым, Украина приблизит освобождение, это диагноз — ШИЗОФРЕНИЯ

6. Сегодня беспилотники США RQ-4 вновь работают парой. А с северо-запада приближается британский RC-135W. Тем временем турецкий разведборт работает у западного берега Чёрного моря, над территорий Румынии

7. Впервые слышу, чтобы за такое сажали: оккупанты арестовали на двое суток жителя Евпатории за тонировку на автомобиле, которую он не удалил в десятидневный срок после первого предупреждения. А если снова не удалит, то в следующий раз расстреляют на Театральной площади?

8. В своём большинстве народ стал одеваться намного хуже. Вернулись давно забытые совковые треники. На ногах резиновые шлепки — норма. Тут два фактора: обнищание и отсутствие товара из Одессы. Средней ценовой категории почти нет. Либо говно, либо цена зашкаливает.

9. Керчь погружается в родную говень все глубже: "Центр города. Выходишь и видишь голый зад мужика, который решил опорожниться на лужайке. Рядом проходят люди с детьми, старики, и тут дедушка снимает штаны внуку и предлагает пописать на клумбу с цветами…". Какая глубокая интеграция в родную говень в одном кадре

10. На набережной оккупированной Керчи прошла очередная реконструкция моей любимой темы "Русский исход". Русский исход-2 десь тут у моста посмотрю в реали

11. Оккупанты притащили в Артек 2500 детей со всей россии. Началась новая смена и, как и все другие, она посвящена войне. Два часа со сцены детям показывали войну и рассказывали о войне. Выступал военный оркестр и ансамбль песни и пляски ЧФ мордора. Ихтамнеты показывали приемы рукопашного боя. До оккупации в Артеке было детство. Теперь — путлерюгенд

12. Жители Крыма комментируют объявленное Кремлем возвращение войск в места постоянной дислокации: "Ну вот. Побряцали оружием и хорош", "На понты денег больше нет", "Искандерами потилибонькали, щеки понадували, "всех переиграли". Теперь потеплело, и пора солдат на постоянку отправлять отмываться и менять зимнее белье на летнее", "Все-таки старина Байден не зря сделал звонок и внушение. И слава Богу!", "Следите за руками — россия врет. Всегда врет", "От тільки чи сворачіваєтса псковская дівізія в степовому Криму? Дуже сподіваюся, що наші пастбищні клещі, скорпійони і сколопендри схиляють їх в бік радних бєрьозак". Тем временем коллаборантка Ирина Белозерова, на которой клейма негде ставить, грустит и сочиняет ватную ересь: "Учения в Крыму и уста младенца. Одна маленькая крымчанка, трёх лет отроду, дитя родителей-силовиков, на вопрос — "кого ты любишь?", отвечает — "Вову путина". На вопрос — "а кого не любишь?", дитя не медлит ни секунды — "Вову Зеленского"…"

13. Не ну а шо вы хотели, товарищ? Это же государственная граница Украины! А не просто мост какой-то. Рашист рассказал о поездке из Анапы в Крым: "Тамань-Пассажирская. Станция буквально посреди ничего. При этом станцию охраняют Росгвардия и два набора транспортной безопасности, которые устроили самый дружелюбный, но самый доскональный досмотр в жизни. Попросили достать всю технику, все включить. Куртку снять, ремень снять, все на просвет. Самому встать крестом на доп. досмотр. Это на входе в кассы. При посадке на электричку — то же самое, но еще попросили разобрать велосипед и запихнуть его в рентген!!!!! Заключение — велосипед не является террористом и не угрожает безопасности великой россии".

P.S. "Цены в керченских магазинах кусаются как свора голодных бездомных собак. День не зашел в магазин — на другой уже в ступоре перед прилавком. Родители, сестра и невестка, которые бывают в магазинах почти ежедневно, не успевают запоминать цены. Хотя никто, по счастью, склерозом не страдает. Рассказывают, что только и слышат от покупателей возмущенные причитания. Небольшие магазины в микрорайонах, привлекавшие покупателей доступными ценами, тоже не успевают менять ценники. Грянул и дефицит импортной продукции: ее становится все меньше, а дорожает — с космической скоростью. Продавец оптового склада объяснила коротко, но емко: "Санкции. Раньше поставки шли через Белоруссию, а теперь она стала "наша", и кашу будут поставлять через Казахстан". Здесь, думаю, уместно провести аналогию с лекарственными препаратами. Вместо привычных французских, швейцарских, финских — российские якобы аналоги. Становится очевидным, что россия уверенными темпами возвращается в свое советское прошлое, где дефицит продуктов вступает в нерушимый союз с дефицитом денег в карманах населения".

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