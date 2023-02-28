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Носят черную одежду и устраивают массовые драки: что известно о ЧВК "Редан" и почему следы движения ведут в Россию

Марина Погорилко
Общество
4 минуты
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В Украине появилась субкультура ЧВК 'Редан', следы ведут в Россию

В последние дни Украину всколыхнула волна массовых драк с участием молодежи и подростков. Правоохранители уже разгоняли такие "сходки" в Киеве, Харькове, Ивано-Франковске, Львове, Луцке. Таким образом, свое появление в нашем государстве показала так называемая ЧВК "Редан" – новая зародившаяся в России субкультура.

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OBOZREVATEL решил разобраться, что она собой представляет, какую цель преследует и нужно ли родителям подростков бить тревогу. Между тем в полиции Киева уже отметили, что пропаганда насилия среди украинских подростков является российской информационно-психологической спецоперацией, призванной дестабилизировать ситуацию в нашем государстве.

Что такое ЧВК "Редан"

ЧВК "Редан" – агрессивная молодежная субкультура, занимающаяся массовыми драками. Впервые возникла в России, где молодежь устраивала стычки в торговых центрах. 24-25 февраля, по сообщениям росСМИ, на таком хулиганстве было задержано около 300 человек. А уже 27 февраля подобные акции появились в украинских городах.

Субкультура вдохновлена популярным японским аниме Hunter x Hunter, где была бандитская группировка "Редан". Ее члены носят специфическую одежду с изображением пауков и цифрой 4 и называют себя "паучками". Обычно они находят себе оппонентов, например, футбольных фанатов, мигрантов, темнокожих и т.д., и устраивают с ними массовые драки. Конфликтируют они также с группами, которые называют себя "АнтиРедан", возникшими в противовес указанным субкультурам.

Носят черную одежду и устраивают массовые драки: что известно о ЧВК ''Редан'' и почему следы движения ведут в Россию
Носят черную одежду и устраивают массовые драки: что известно о ЧВК ''Редан'' и почему следы движения ведут в Россию

Аббревиатура ЧВК, очевидно, отсылает к частным военным компаниям, самая известная из которых – "Вагнер" – на протяжении последнего года постоянно фигурировала в новостях с войны в Украине. Однако "Редан" не имеет никакого отношения к военизированным формированиям и использует указанную аббревиатуру в качестве шутки.

"Редан" – дело рук российской ИПСО

Как сообщили в Нацполиции, призывы участвовать в "сходках" ЧВК "Редан", в частности, в Киеве распространялись в Telegram-каналах. Правоохранители подозревают, что сообщения могли рассылаться из России, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. Вероятно, устраивая такие провокации, пропагандисты "смакуют" детали и радуются проблемам нашего государства.

В сети сообщают, что россияне пытаются дестабилизировать ситуацию почти во всех крупных областных центрах.

Задержание подростков в городах Украины

27 февраля полиция Киева сообщила, что правоохранители смогли предотвратить конфликт между молодежью на Печерске. В столице планировалась акция ЧВК "Редан". Участников доставили в отделение полиции для установления лиц и выяснения обстоятельств.

Также в тот же день массово задержали подростков, собиравшихся устроить массовую драку, в Харькове на площади Конституции. Вероятно, фанаты аниме решили подраться с околофутбольными фанатами.

Носят черную одежду и устраивают массовые драки: что известно о ЧВК ''Редан'' и почему следы движения ведут в Россию

Полиция установила 245 участников массового мероприятия, из которых 30 совершеннолетних, в том числе 3 ранее судимых. Среди несовершеннолетних 149 юношей и 66 девушек. Правоохранители изъяли у них 17 ножей, кастеты, газовые баллончики.

Носят черную одежду и устраивают массовые драки: что известно о ЧВК ''Редан'' и почему следы движения ведут в Россию
Носят черную одежду и устраивают массовые драки: что известно о ЧВК ''Редан'' и почему следы движения ведут в Россию

Во Львове 27 февраля полиция также вовремя отреагировала на провокации сторонников движения ЧВК "Редан". Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил, что молодые люди создали в социальных сетях сообщества и планировали устроить провокации в городе.

Кроме того, подростков, которые планировали устроить массовые потасовки, задерживали 26 февраля в Ивано-Франковске и 27 февраля в Луцке.

Стоит ли родителям подростков волноваться из-за НПК "Редан"

"Редан" – далеко не первая агрессивно настроенная субкультура. Подобные движения всегда были и будут среди подростков из не очень благополучных семей. Однако следует помнить, что такие явления – не причина, а следствие психологических и семейных проблем у подростков.

В случае если подросток заинтересовался соответствующей субкультурой, специалисты советуют откровенно с ним поговорить и, возможно, посетить психолога. Подростки должны чувствовать в родителях поддержку, а не врагов.

Безусловно, наблюдать за движением ЧВК "Редан" необходимо и родителям, и правоохранителям, однако поддаваться панике не стоит. Надо просто любить своих детей и выстраивать доверительные отношения с ними.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пресс-службе столичной полиции сообщили, что установили всех 59 участников возможной конфликтной ситуации, которая чуть не произошла в Печерском районе Киева 27 февраля. Среди них были несовершеннолетние. Соответствующие "акции" должны были пройти в нескольких регионах Украины, в частности, в Харькове.

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