Носят черную одежду и устраивают массовые драки: что известно о ЧВК ''Редан'' и почему следы движения ведут в Россию

В последние дни Украину всколыхнула волна массовых драк с участием молодежи и подростков. Правоохранители уже разгоняли такие "сходки" в Киеве, Харькове, Ивано-Франковске, Львове, Луцке. Таким образом, свое появление в нашем государстве показала так называемая ЧВК "Редан" – новая зародившаяся в России субкультура.

Видео дня

OBOZREVATEL решил разобраться, что она собой представляет, какую цель преследует и нужно ли родителям подростков бить тревогу. Между тем в полиции Киева уже отметили, что пропаганда насилия среди украинских подростков является российской информационно-психологической спецоперацией, призванной дестабилизировать ситуацию в нашем государстве.

Что такое ЧВК "Редан"

ЧВК "Редан" – агрессивная молодежная субкультура, занимающаяся массовыми драками. Впервые возникла в России, где молодежь устраивала стычки в торговых центрах. 24-25 февраля, по сообщениям росСМИ, на таком хулиганстве было задержано около 300 человек. А уже 27 февраля подобные акции появились в украинских городах.

Субкультура вдохновлена популярным японским аниме Hunter x Hunter, где была бандитская группировка "Редан". Ее члены носят специфическую одежду с изображением пауков и цифрой 4 и называют себя "паучками". Обычно они находят себе оппонентов, например, футбольных фанатов, мигрантов, темнокожих и т.д., и устраивают с ними массовые драки. Конфликтируют они также с группами, которые называют себя "АнтиРедан", возникшими в противовес указанным субкультурам.

Аббревиатура ЧВК, очевидно, отсылает к частным военным компаниям, самая известная из которых – "Вагнер" – на протяжении последнего года постоянно фигурировала в новостях с войны в Украине. Однако "Редан" не имеет никакого отношения к военизированным формированиям и использует указанную аббревиатуру в качестве шутки.

"Редан" – дело рук российской ИПСО

Как сообщили в Нацполиции, призывы участвовать в "сходках" ЧВК "Редан", в частности, в Киеве распространялись в Telegram-каналах. Правоохранители подозревают, что сообщения могли рассылаться из России, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. Вероятно, устраивая такие провокации, пропагандисты "смакуют" детали и радуются проблемам нашего государства.

В сети сообщают, что россияне пытаются дестабилизировать ситуацию почти во всех крупных областных центрах.

Задержание подростков в городах Украины

27 февраля полиция Киева сообщила, что правоохранители смогли предотвратить конфликт между молодежью на Печерске. В столице планировалась акция ЧВК "Редан". Участников доставили в отделение полиции для установления лиц и выяснения обстоятельств.

Также в тот же день массово задержали подростков, собиравшихся устроить массовую драку, в Харькове на площади Конституции. Вероятно, фанаты аниме решили подраться с околофутбольными фанатами.

Полиция установила 245 участников массового мероприятия, из которых 30 совершеннолетних, в том числе 3 ранее судимых. Среди несовершеннолетних 149 юношей и 66 девушек. Правоохранители изъяли у них 17 ножей, кастеты, газовые баллончики.

Во Львове 27 февраля полиция также вовремя отреагировала на провокации сторонников движения ЧВК "Редан". Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил, что молодые люди создали в социальных сетях сообщества и планировали устроить провокации в городе.

Кроме того, подростков, которые планировали устроить массовые потасовки, задерживали 26 февраля в Ивано-Франковске и 27 февраля в Луцке.

Стоит ли родителям подростков волноваться из-за НПК "Редан"

"Редан" – далеко не первая агрессивно настроенная субкультура. Подобные движения всегда были и будут среди подростков из не очень благополучных семей. Однако следует помнить, что такие явления – не причина, а следствие психологических и семейных проблем у подростков.

В случае если подросток заинтересовался соответствующей субкультурой, специалисты советуют откровенно с ним поговорить и, возможно, посетить психолога. Подростки должны чувствовать в родителях поддержку, а не врагов.

Безусловно, наблюдать за движением ЧВК "Редан" необходимо и родителям, и правоохранителям, однако поддаваться панике не стоит. Надо просто любить своих детей и выстраивать доверительные отношения с ними.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пресс-службе столичной полиции сообщили, что установили всех 59 участников возможной конфликтной ситуации, которая чуть не произошла в Печерском районе Киева 27 февраля. Среди них были несовершеннолетние. Соответствующие "акции" должны были пройти в нескольких регионах Украины, в частности, в Харькове.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!