Нижняя палата парламента Чехии признала Голодомор геноцидом украинцев

Нижняя палата парламента Чехии признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинцев. Подробности решения пока не разглашаются.

Также парламентарии Чехии приняли постановление, осуждающее военные преступления РФ в Украине. Об этом в Twitter сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

По словам Перебийниса, чешские парламентарии приняли соответствующее решение единогласно.

"Палата депутатов чешского парламента только что единогласно признала Голодомор в Украине в 1932-33 гг. актом геноцида Украинского народа. Подробности позже", – сообщил дипломат.

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Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает признание преступных действий России геноцидом украинского народа. Также документ призывает международных партнеров содействовать расследованию преступлений РФ на территории нашей страны.

Зверства российских оккупантов, которые весь мир увидел в освобожденных от них населенных пунктах Киевщины, сравнивают с резней в Сребренице. До сих пор это было едва ли не самое масштабное военное преступление в современной европейской истории – за десять дней июля 1995-го боснийские сербы убили около 8000 боснийских мужчин-мусульман.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Бучи, выжившие после российской оккупации, рассказали, как военные РФ в упор расстреливали людей и оставляли возле тел растяжки. Бучанцы потеряли родных, друзей и соседей, которых убивали у них на глазах, и теперь не знают, как с этим жить.