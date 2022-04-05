Геноцид, устроенный РФ в Украине, может стать самым масштабным в Европе со времен Второй мировой

Зверства российских оккупантов, которые весь мир увидел в освобожденных от них населенных пунктах Киевщины, сравнивают с резней в Сребренице. До сих пор это было едва ли не самое масштабное военное преступление в современной европейской истории – за десять дней июля 1995-го боснийские сербы убили около 8000 боснийских мужчин-мусульман.

Однако геноцид, который устроили в Украине россияне, может стать самым большим в Европе со времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Количество гражданских жертв в Ирпене и Буче уже превысило количество убитых в хорватских городах Госпич и Вуковар – международно признанных случаях военных преступлений", – отметили в ведомстве.

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Там подчеркнули, что пока никто не знает, сколько мирного населения погибло от рук российских военных в 450-тысячном городе Мариуполь на Донетчине.

"Но мы знаем, что все виновные в бесчеловечных преступлениях сядут на скамью подсудимых и получат свое наказание. Если до того момента еще не будут лежать в украинской земле", – добавили в ЦСКИБ.

Центр опубликовал фотосравнение по количеству жертв нескольких страшных эпизодов великосербской агрессии против Хорватии во время войны последней за независимость, а также российской агрессии против украинцев в населенных пунктах Киевской области.

В частности, во время резни (этнической чистки) в хорватском городе Госпич (16-18 октября 1991-го), по разным данным, были убиты 100-170 сербских мирных жителей. А в городе Ирпень под Киевом российские оккупанты убили по меньшей мере 200 человек (количество жертв еще может увеличиваться).

Во время резни под Вуковаром (в Хорватии известна как "Овчара", 18-20 ноября, а по другим данным – в ночь на 21 ноября 1991 года) жертвами стали около 265 гражданских лиц и военнослужащих. А в освобожденной от захватчиков Буче накануне уже похоронили почти 350 убитых россиянами мирных жителей. На фото ЦСКИБ – 280, речь о братской могиле, обнаруженной у храма в городе. Точного же количества погибших бучанцев назвать пока не могут, но, очевидно, жертв будет больше.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Бучи, выжившие после российской оккупации, рассказали, как военные РФ в упор расстреливали людей и оставляли возле тел растяжки. Бучанцы потеряли родных, друзей и соседей, которых убивали у них на глазах, и теперь не знают, как с этим жить.

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