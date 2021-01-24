Ницой "наехала" на украинский телеканал из-за русского языка

Писательница Лариса Ницой возмутилась одним из эфиров телеканала "ПравдаТУТ", на который были приглашены русскоязычные эксперты.

Как написала она в Facebook, трое экспертов на тему эффективности курсов по английскому языку выступали на русском.

"А нет, простите, одного украиноязычного эксперта (вроде аппендикс) таки дали комментарий. И сразу же за ним зашлифовали снова москвоязычным экспертом (полная доминанта)", – отметила Ницой.

Она привела в пример телеканал CNN, на котором эксперты со всего мира говорят на английском.

"А если эксперт не говорит по-английски, то, думаете, эксперт говорит, на каком захочет? Нит. Его переводят на английский, потому что язык канала английский. И никто не кричит ни о какой дискриминации. Такая политика канала", – подчеркнула она.

Писательница задалась вопросом, если "ПравдаТУТ" идет к мировым стандартам и выбрал политикой канала украинский язык, то почему в эфирах эксперты говорят на каком-то другом языке.

"Почему вы решили, что тех трех экспертов на другом языке мы, украинцы, должны понимать? Таким образом, вы поощряете молодежь понимать язык агрессора? Мол, хотите понимать этих иностранных экспертов – то учите их язык. Почему исключение сделано только для их языка? Вы так заботитесь темой дискриминированных москвоязычных? А другие языки не дискриминированы?" – заявила Ницой.

Она предложила, чтобы ради справедливости в эфире звучали эксперты всеми другими языками.

"Представляете этот эфир? Один эксперт высказал мнение на украинском, другой – на московском, еще один – на крымско-татарском, еще один – на венгерском, еще один – на польском. Это демокоратия! Или это ерунда и надо всех объединить одним языком? Так объединяйте!" – призвала писательница.

Как писал OBOZREVATEL, Лариса Ницой считает, что закон о языке, обязывающий с 16 января предоставлять все услуги на украинском, создает "парниковые условия" для нарушителей.