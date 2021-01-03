Ніцой: для російськомовних в Україні створили парникові умови

Закон "Про функціонування української мови як державної", що зобов’язує з 16 січня 2021 року надавати усі послуги українською мовою, створює "парникові умови" для порушників.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловила письменниця Лариса Ніцой. "Для всіх порушників закону створені настільки вже парникові умови і настільки незручні умови створені для українців! Але українці звикли, вони в своїй країні витримають усе", – заявила вона.

На думку письменниці, притягнути порушника до відповідальності згідно з відповідним законом вкрай складно.

"Російськомовним, які виступають проти цього закону, слід реагувати спокійно. Бо насправді все зроблено їм на догоду, щоб їм було комфортно. Їм переживати немає чому, тому що ще штрафів немає. І навіть якщо напишуть скаргу омбудсмену, то омбудсмен візьме на контроль. І цьому місцю сфери обслуговування треба буде протягом року виправитися і не повторювати своїх помилок", – пояснила Ніцой.

"Я хочу бути захищеною в своїй країні, а цей закон мене продовжує не захищати. Немає жодних впливів на того, хто каже: "не хочу обслуговувати українською мовою", – підсумувала вона.

Як писав OBOZREVATEL, із 16 січня набирає чинності стаття 30 Закону 2704-VIII, згідно з якою усі заклади надання послуг повинні використовувати виключно українську мову, незалежно від форм власності. Обслуговування іншою мовою допускається лише на прохання клієнта.