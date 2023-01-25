'Никаких волн нет': в ВСУ объяснили особенности мобилизации в Украине и рассказали, кого забирают на службу в первую очередь

В Вооруженных силах Украины заявили, что во время всеобщей мобилизации, которая началась в день полномасштабного вторжения РФ, нет никаких волн. При этом сейчас военнообязанных вызывают в территориальные центры комплектования преимущественно с целью уточнения военно-учетных данных.

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В свою очередь решение о мобилизации принимается после заключения медицинской комиссии о пригодности к военной службы. Об этом рассказал начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач.

По его словам, личный состав, ранее не проходивший службы, призывается в учебные центры, где происходит обучение по определенным специальностям. После чего военнослужащие прибывают в воинские части на конкретные должности.

В то же время, украинцы, которых мобилизуют с опытом военной службы и непродолжительным перерывом в прохождении службы, могут отправляться сразу в боевые воинские части.

"Нам сегодня нужны специалисты, как на новые образцы вооружения, предоставленные партнерами, так и для пополнения потерь. В первую очередь мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям", – объяснил Горбач.

По словам начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, в войне РФ против Украины наступил этап, который станет решающим для нашего и будущих поколений, поэтому защита государства от агрессора – обязанность каждого.

Напомним, до 19 февраля 2023 года в Украине продлены военное положение и всеобщая мобилизация, поэтому мужчин 18-60 лет, не имеющих оснований для отсрочки, могут призвать в армию. К тому же на предыдущем заседании Ставки Верховного главнокомандующего было принято новое решение о мобилизационном процессе.

К слову, несмотря на то, что во время действия военного положения и общей мобилизации в Украине выезд из страны мужчинам от 18 до 60 лет запрещен, некоторые военнообязанные могут пересекать границу. В основном это касается сопровождающих.

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