Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Киеву истребители F-16 – Politico

Первой страной, которая передаст Украине современные истребители F-16, могут стать Нидерланды. Но на данный момент страна обязалась только помочь в обучении украинских пилотов, не пожелав давать дальнейшие обещания.

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Об этом сообщает Politico. Так, по словам Юрия Сака – советника министра обороны Резникова, "Нидерланды могут стать первой" страной, которая предоставит Украине боевые самолеты.

Со своей стороны представитель министерства обороны Нидерландов заявил, что в настоящее время страна использует 24 самолета F-16, которые "пригодны для оперативного развертывания" и "будут оставаться в эксплуатации до 2024 года".

"После этого они будут доступны для другого назначения, например для продажи", – сказал он.

Кроме того, у Нидерландов есть еще 18 F-16, "которые больше не используются в боевых действиях" и "также могут быть переданы в другое место назначения".

12 из этих 18 изначально планировалось передать частной компании, но передача была отложена, отметил представитель.

Тем не менее на данный момент некоторые из ведущих претендентов на пожертвование боевых самолетов американской разработки, в том числе Нидерланды, Бельгия и Дания, обязались только помочь в обучении украинских пилотов. Но некоторые, например Бельгия, прямо заявили, что у них нет лишних F-16.

Однако эта схема повторяется снова и снова по мере того, как западные союзники постепенно наращивают количество вооружений, которые перебрасывают в Украину. Сначала есть колебания. Затем одна из крупных держав – часто США – делает первый шаг, который повторяет коалиция европейских стран.

Пока никто не готов отправить первый самолет, но это может легко измениться – со временем.

"Поставка F-16 действительно будет иметь место… через несколько месяцев", – сказал Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе.

Вашингтон указал, что, хотя сейчас он поддерживает получение Украиной доступа к F-16, это решение призвано помочь Киеву в долгосрочной перспективе и не окажет немедленного влияния на поле боя.

В то время как ранее существовали опасения, что предоставление передовых западных истребителей может привести к эскалации, официальные лица, похоже, избавились от этих опасений – как они сделали ранее в вопросе отправки современных западных танков.

При этом высокопоставленный представитель министерства обороны Центральной Европы, имя которого не называют, считает: есть вероятность того, что Украина сможет получить западные истребители до осени.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что тренировка украинских пилотов на F-16 уже началась. Он также предположил, что боевые самолеты Украина получит в ближайшее время.

– Нидерланды в ближайшее время приступят к подготовке украинских пилотов для истребителей F-16. Точная дата начала обучения пока неизвестна, но, по словам министра иностранных дел Вопке Хукстры, это будет очень быстро.

– В Госдепе заявили, что поставки F-16 Украине являются приоритетом для США, обучение пилотов начнется в ближайшие месяцы.

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