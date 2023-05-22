Боррель заявил, что тренировка украинских пилотов на F-16 уже началась, и допустил передачу истребителей

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что тренировка украинских пилотов на F-16 уже началась. Он также допустил, что боевые самолеты Украина получит в ближайшее время.

Видео дня

Такое заявление он сделал в Брюсселе перед началом Совета министров ЕС по иностранным делам. Об этом сообщает "Укринформ".

Он назвал хорошей идеей создания авиационной коалиции F-16 для поставки самолетов в Украину.

"Это была хорошая идея и добрые слова, поступившие от G7. Наконец-то они решили подготовить основу для предоставления Украине боевых самолетов, в которых она нуждается. Тренировка пилотов уже началась, это первая вещь, которую нужно было сделать. Я надеюсь, что вскоре мы сможем предоставить Украине оружие такого рода", – отметил высокий представитель ЕС.

Стоит отметить, что во время саммита G7 и сам Байден, и премьер Великобритании Риши Сунак договорились о совместных тренингах Воздушных сил обеих армий для украинских пилотов именно на F-16. Следовательно, это принципиальный шаг, приближающий главное решение от Пентагона.

В Белом доме подтвердили, что США и их союзники планируют предоставить Украине истребители F-16. Однако сроки, когда Киев получит самолеты, сколько и какие страны их дадут, остаются неясными.

Ключевым лоббистом передачи F-16 украинской армии остается госсекретарь США Энтони Блинкен. Он убежден, что Украина должна иметь преимущество в воздухе, чтобы оборонять родную землю.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!