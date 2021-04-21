Ни ям, ни трещин: как выглядит трасса Северодонецк – Станица Луганская спустя год после 'Большой стройки'

В сети показали, как сейчас выглядит трасса Северодонецк – Станица Луганская общей протяженностью 123 км, которая была построена в прошлом году всего за три месяца по программе президента Владимира Зеленского “Большая стройка”.

Видео поделился Юрий Голик на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

Как видно, на трассе особого назначения, которая связывает Станицу Луганскую с Северодонецком и десятками других населенных пунктов, спустя год после завершения строительства не появилось ни ям, ни трещин, ни других дефектов, затрудняющих движение по дороге.

Строительство трассы Северодонецк – Станица Луганская было одним из приоритетов президентской программы “Большая стройка” в 2020 году.

“Она очень важна для людей, которые живут в Украине: на нашей части и временно оккупированной. Чтобы они видели, что начиная с моста в Станице Луганской и до Северодонецка в этом году построят прекрасную, качественную дорогу”, – заявил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в прошлом году.

Чтобы завершить строительство автодороги в рекордные три месяца, работы велись одновременно сразу на нескольких участках трассы. В строительстве участвовали три подрядные организации.

Напомним, планом программы президента Владимира Зеленского “Большая стройка” на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений. А до конца 2023 года планируют восстановить всю сеть (более 20 тыс. км) общегосударственных дорог.