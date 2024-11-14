Ни одна еврейская община не прекратила работать в Украине из-за войны, – Яков Дов Блайх

После того, как российская армия отступила с большой части украинской территории, в Украине возобновили деятельность все еврейские общины, а также в страну вернулось большинство раввинов.

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Об этом заявил главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх, который принял участие в Киевском еврейском форуме (Kyiv Jewish Forum).

"Ни одна еврейская община не закрылась из-за отсутствия интереса, и большинство раввинов вернулись. Почти все синагоги точно работают в шабат и по праздникам. Трудно сказать, сколько евреев вернулось и сколько из них новые люди, которые приходят в синагогу. Сообщества постоянно привлекают новых людей. Так что я могу вам сказать, что в Киеве, в общине, где я раввин, есть много новых людей. Действительно, очень много", – рассказал Яков Дов Блайх.

В то же время он отметил, что в других странах Европы, в отличие от Украины, сейчас растет уровень антисемитизма. Это стало проблемой для тех евреев, которые из-за войны выехали из Украины в западноевропейские государства.

"Сейчас мне звонит много киевских евреев, которые уехали в страны Европы, осуществляющие аллию (аллия – репатриация евреев – ред.) в Израиль… Некоторые страны в Европе не очень гостеприимны к евреям, особенно сейчас", - сказал главный раввин Киева и Украины.

Яков Дов Блайх сообщил, что, среди прочего, сейчас занимается тем, чтобы помочь украинским иммигрантам, переезжающим в Израиль. "Они должны приехать в место, которое будут чувствовать как дом", - добавил он.

Киевский еврейский форум в этом году проходит уже в пятый раз, а основной площадкой для мероприятия стал Вашингтон. Организаторами KJF-2024 являются Еврейская конфедерация Украины и ведущее медиа Израиля The Jerusalem Post. Медиапартнерами международного мероприятия являются: NV, Oboz.ua, РБК-Україна, Telegraf.ua, Інтер.

Напомним, форум открылся со вступительного слова президента Еврейской конфедерации Украины, вице-президента Всемирного Еврейского Конгресса Бориса Ложкина. Он подчеркнул, что украинцы и израильтяне возлагают большие надежды на возвращение в США администрации, которая ранее демонстрировала свою решимость помогать как Украине, так и Израилю.