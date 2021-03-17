Когда мы говорим о влюбленных детях, о 8-летней Милане Маханец и 13-летнем Паше Пае, то, прежде всего, мы говорим о чувствах, о любви. Но мы видим, как сильно их осудили. Получается, что другие люди осудили их любовь.

И возникает вопрос: почему появляется желание осуждать чужую любовь? Ведь любовь – это, безусловно, прекрасное чувство. Это ласка, это нежность. Мы видим это на этих фотографиях.

Да, с одной стороны, мы видим проявление сексуальности, а с другой – проявление добрых, хороших чувств друг к другу. Но если заглянуть в комментарии под материалами об этом, мы увидим горы негатива.

И если мы сравниваем эмоции, которые проявляют авторы этих комментариев, некоторые из которых считают себя праведниками, с милыми, добрыми, несущими приятные чувства этими фотографиями, то, пожалуй, более правы те, кто на этих фотографиях.

В чем причина хэйтерства? Зависть. Зависть к наличию у других людей отношений. Зависть, потому что эти отношения появились у тех, у кого меньше опыта и меньше жизненных знаний. Таким образом, люди чувствуют себя еще более ущербными. И, наконец, это преследование и ненависть к инакомыслию.

Огромное количество людей несчастно, огромное количество людей не нашло себе пару. Действительно, одинокого человека можно пожалеть. Но если этот одинокий человек пытается навредить тем, кто не одинок, его уже не жаль.

Самый распространённый комментарий – "у них будет покореженная психика". Ребята, покорежить психику любовью нельзя! А тем, что вы стыдите, что вы оскорбляете и пугаете – да, этим можно, и еще как!

Насчет сексуального влечения. И Зигмунд Фрейд, и его ученик Вильгельм Райх говорили, что детская сексуальность пробуждается еще с 5 лет. Общепринятые цифры – 12-14 лет – это уже о большем пубертатном развитии, об изменении тела, о формировании половых органов и вторичных половых признаков. Но эмоциональное влечение, чувственное желание понемногу развивается и формируется все-таки с 5 лет.

Нужно ли в этот момент с круглыми глазами стыдить и оскорблять маленького человека, ребенка за то, что он проявляет любовь, будет ли это полезным и позитивным? Я считаю, что нет. Не надо орать и ненавидеть ребенка за то, что ребенок почувствовал любовь и влечение к другому ребенку.

На данный момент во всех публикациях, посвященных этой теме, нет сведений о том, что в этой паре кто-то кого-то обижает, кто-то кого-то принуждает к вредящим действиям. Показывают только любовь.

Что можно сказать о родителях? Постсоветскому пространству нужно привыкнуть к мысли о том, что лезть в чужую постель неэтично. Здесь принято, что родитель имеет право контролировать, что его чадо делает в постели, занимается ли мастурбацией, на что именно он мастурбирует и так далее. Но это абсолютно интимная часть жизни каждого отдельного человека.

Задача родителя – рассказать, как человек может навредить себе и другим. Безусловно, нужно ознакомить с контрацепцией и пояснить, что нельзя принуждать к тому, от чего другой человек отказывается. Но ни в коем случае нельзя навязывать свой собственный вкус о том, как проявлять себя в интимном плане.

Окружающие ненавидят родителей этих детей за то, что родители настолько этичны, что не вмешиваются в интимную жизнь своих детей. Я аплодирую этим родителям. Это замечательно, когда есть деликатность, этика и культура воспринимать своего ребенка не как бесправный кусок мяса, а как личность.

Мог ли это быть пиар? Конечно, мог быть. Если это так, что это из серии реверсивной психологии. Когда человек кричит что-то и ждет, что все будут ему возражать. Здесь тот же принцип. Единственное, что меня смущает – не будет ли у них каких-то последствий, вызванных чужим невежеством.

Не надо бояться любви, не нужно бояться любить. Страшна не любовь, а ее отсутствие в жизни человека. Поэтому, преступно запрещать другим людям любить. Никто не имеет на это права, хотя пытаются многие.

Если это современные Ромео и Джульетта и все у них по-настоящему, я надеюсь, они окончат по-другому, чем герои Шекспира. Если же это хайп для лайков и пиара, то показательный тест для общества получился: очень много ненависти и злобы вызывает идея несанкционированной любви.

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