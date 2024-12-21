Что означает украинский фразеологизм 'мало кваса выпил': объяснения и синонимы

Есть в украинском языке интересное выражение "мало кваса выпил". Его происхождение, вероятно, связано с традиционными народными обрядами и праздниками, где квас был неотъемлемым напитком. Фразеологизм является ярким примером языковой культуры, ведь не только передает конкретное содержание, но и несет определенную историческую и культурную информацию.

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Языковед Ольга Багний, автор и ведущая программы "Правильно на украинском", объяснила значение этого выражения. Какие есть синонимы и антонимы у фразеологизма – читайте в материале.

Выражение "мало кваса выпил" обычно используется в разговорной речи, чтобы подчеркнуть, что кто-то недостаточно поработал.

Когда кто-то говорит "мало кваса выпил", это означает, что человек не приложил усилий для выполнения задачи или достижения цели.

Иногда это выражение может указывать на то, что человек еще недостаточно опытен или не имеет достаточных знаний в определенной сфере.

В более широком смысле этот фразеологизм может означать, что чего-то недостаточно для выполнения задачи – знаний или ресурсов.

Например:

Ти ще мало квасу випив, щоб братися за великий проєкт.

Мало квасу випив, а вже стомився.

Доказів зібрано недостатньо, ми ще мало квасу випили у цій справі.

Добрим наждаком треба тебе терти, хлопче… Чуба на лоба начесав, перстень носиш, а що з тебе в житті? Мало ще ти нашого квасу випив. (Олесь Гончар)

Синонимы к фразеологизму:

губи в молоці;

молоде та зелене;

мало каші з’їсти;

мало пасок з’їсти;

молоко на губах не обсохло;

не бачити смаленого вовка;

не бачити смаленої сови;

не бачити світу.

Антонимы к выражению "мало кваса выпить":

собаку з’їсти;

пройти крізь сито й решето;

побувати в бувальцях;

пройти і Крим і Рим і мідні труби;

пройти крізь вогонь і воду;

бачити види.

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