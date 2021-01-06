Немчинов пояснил, почему сняли запрет на продажу некоторых товаров в локдаун

В список товаров, которые могут продавать в украинских магазинах во время локдауна (8-25 января), добавили только печатные СМИ и бытовую химию.

Об этом рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала "Украина 24". Он уточнил, что с просьбой разрешить торговлю прессой в помещениях обратилось министерство культуры.

Немчинов пояснил, что в эпоху электронных медиа печатные издания и так находятся в тяжелом положении, поэтому их разрешили продавать в помещениях.

По словам министра, разрешение на продажу бытовой химии было связано с уточнением в классификаторе видов экономической деятельности.

"И отдельное было уточнение, связанное с бытовой химией, поскольку когда выделяли КВЭДы, которые идут на компенсаторную деятельность, в предыдущий период бытовая химия была вместе со средствами гигиены", – сказал Немчинов.

Он добавил, что никаких других изменений о продаже товаров в локдаун не принимали.

Напомним, на брифинге 5 января министр здравоохранения Максим Степанов уточнил, какие товары смогут продавать магазины и супермаркеты в локдаун:

продукты питания;

лекарственные средства;

изделия медицинского назначения;

средства гигиены;

средства связи;

ветеринарные препараты;

корма для животных;

семена и средства защиты растений.

К этому перечню добавились пресса и бытовая химия.

Как сообщал OBOZREVATEL, бытовую химию и печатную прессу добавили к перечню товаров, которые могут продавать в украинских магазинах во время локдауна (8-25 января). Соответствующие изменения были утверждены Кабинетом министров на внеочередном заседании 5 января.