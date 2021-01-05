Список "запрещенных" в локдаун товаров сократили: чем разрешили торговать

Бытовую химию и печатную прессу добавили к перечню товаров, которые могут продавать в украинских магазинах во время локдауна (8-25 января).

Соответствующие изменения были утверждены Кабинетом министров на внеочередном заседании 5 января. Об этом в эфире "Украина 24" заявил народный депутат от "Слуги народа", представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Он указал, что перечень "разрешенных" товаров конкретизировали по инициативе главы Минздрава Максима Степанова.

"Была добавлена возможность продажи бытовой химии и печатной прессы. Эти изменения Минздрав сегодня добавил в список товаров, которые можно приобрести", – сообщил "слуга".

Он указал, что на заседании Кабмина "решений относительно новых дат локдауна не принималось".

Второй важный момент, по словам Мокана, заключается в том, что за время, которое осталось до начала локдауна, правительство, Минздрав и Минэкономики должны более подробно проинформировать граждан о всех деталях будущего усиленного карантина.

Напомним, на брифинге 5 января Степанов уточнил, какие товары смогут продавать магазины и супермаркеты в локдаун:

продукты питания;

лекарственные средства;

изделия медицинского назначения;

средства гигиены;

средства связи;

ветеринарные препараты;

корма для животных;

семена и средства защиты растений.

Таким образом, к этому перечню добавились пресса и бытовая химия.

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