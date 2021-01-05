Степанов уточнил, какие товары смогут продавать во время локдауна
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, какими товарами можно будет торговать во время локдауна с 8 по 24 января.
По его словам, во вторник, 5 января, на заседании правительства смогут подкорректировать перечень товаров, которые будут продаваться на карантине. Об этом министр сообщил во время ежедневного брифинга.
"Какими товарами будет разрешено торговать с 8 по 24 января? Это торговля исключительно товарами, которые относятся к продуктам питания на торговых площадях, не менее 60% которых предназначены для торговли продуктами питания... Торговая деятельность другими группами товаров может проводиться только с адресной доставкой. Были вопросы по поводу бытовой химии. Думаю, сегодня на заседании правительства сделаем уточнение, чтобы у всех было понимание", – отметил Степанов.
С его слов, на локдауне супермаркеты смогут торговать:
продуктами питания;
лекарственными средствами;
изделиями медицинского назначения;
средствами гигиены;
средствами связи;
ветеринарными препаратами;
кормами для животных;
семенами и средствами защиты растений.
Напомним, что в Украине на время локдауна 8-24 января запретили продажу ряда повседневных товаров.
Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров попросят отменить запрет на продажу бытовых товаров в локдаун.