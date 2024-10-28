Неделя будет очень тяжелой: астрологиня указала на опасные даты

Конец октября будет эмоционально очень трудным периодом. Завершается множество кармических связей и циклов. До 12 декабря пройдет трансформация на уровне эмоций, кармы и сознания. Этот длительный период перезагрузки начнется именно с последней недели октября.

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Что принесет будущая неделя, OBOZ.UA расспросил у астролога и нумеролога Иситы Гая. И она посоветовала посвятить время очищению и исцелению.

В этот период произойдет трансформация кармических отношений и влияний. Вероятны болезненные расставания. Даже пары, которые были вместе годами и, казалось бы, имели стабильные отношения, отважатся на судьбоносный шаг.

Каждый изберет свой путь. Все то, что больше не служит вашему развитию, будет уходить. А впереди – ключевые встречи с настоящими родственными душами. Кармические партнеры помогали подготовиться к важной встрече, назначенной судьбой.

Понедельник, 28 октября, будет иметь двойные энергии: он будет и спокойным и бурным одновременно. То есть эмоциональное состояние будет стабильным, но вокруг будут бушевать события.

Опасным днем станет 29 октября, что принесет энергию Марса. На первый план выйдут конфликты – как рабочие, так и семейные.

Последний день октября – магический. На Хэллоуин сходятся темные и светлые силы. В ночь на 31 октября вселенная может ответить на важные вопросы.

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