Не явился в ТЦК: в Черкасской области мужчина уклонился от мобилизации и получил приговор суда

В Черкасской области мужчина уклонился от мобилизации и получил три года заключения. Он не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

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Об этом проинформировала пресс-секретарь областной прокуратуры Ирина Сакун, передает "Суспильне". Суд признал уклоняющегося виновным в уголовном правонарушении.

30-летний житель Маньковщины, который был признан годным к военной службе и заранее уведомлен, не явился в районный территориальный центр комплектования и службу социальной поддержки для направления на службу в Вооруженных силах без уважительных причин.

По словам спикера, суд признал его виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины за уклонение от призыва во время мобилизации для резервистов на особый период. Он проведет три года в местах лишения свободы.

Напомним, в Хмельницкой области мужчина получил повестку, но уклонился от мобилизации. Военнообязанный аргументировал свой поступок тем, что сам воспитывает сына, мать которого проживает отдельно. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкасской области суд признал виновным уклонившегося от мобилизации мужчину. Гражданин свое нежелание защищать Украину аргументировал тем, что "никому ничего не виновен" и не считает вторжение России войной. Военнообязанному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

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