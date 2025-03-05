Утверждал, что сам воспитывает сына: в Хмельницкой области мужчина уклонился от мобилизации и поплатился

В Хмельницкой области мужчина получил повестку, но уклонился от мобилизации. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

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Об этом сообщается в приговоре Ярмолинецкого районного суда Хмельницкой области. Военнообязанный утверждал, что сам воспитывает сына, мать которого проживает отдельно.

По материалам суда, в июле 2024 года житель Хмельнитчины прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным для мобилизации, и получил повестку, но не явился в ТЦК для отправки на службу.

В ходе судебного заседания он частично признал свою вину, рассказав, что в июле 2024 года в его заборе представители ТЦК оставили повестку. Затем он пошел к юристу ТЦК и собрал документы на получение отсрочки.

Позже его отправили на военно-врачебную комиссию и выписали повестку. Житель Хмельнитчины подтвердил, что отсрочек от мобилизации у него нет, но добавил, что самостоятельно занимается воспитанием своего сына.

По словам мужчины, в сентябре 2024 года в Ярмолинецкий районный суд Хмельницкой области он подал иск о лишении матери его сына родительских прав. Ему не сообщили, что для предоставления отсрочки необходимо решение суда о лишении матери ребенка родительских прав. Военнообязанный утверждал, что сообщал РТЦК о наличии на его воспитании несовершеннолетнего ребенка. Перед вручением повестки он говорил юристу, что воспитывает несовершеннолетнего сына.

На суде мать мужчины объяснила, что именно она в июле 2024 не позволила ему пойти в ТЦК, утверждая, что мужчина самостоятельно воспитывает сына, а мать ребенка редко приезжает к ним. 10-летний ребенок рассказал, что его мать не проживает с ним и он видел ее только в прошлом году на день рождения, а также добавил, что отец обеспечивает его материально и заботится.

Суд установил, что в ноябре 2024 года мать ребенка была лишена родительских прав, а 20 февраля 2025 года мужчина получил отсрочку от мобилизации.

Однако суд также отметил, что в июле 2024 года у него не было отсрочки, поэтому его признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к трем годам заключения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкасской области суд признал виновным уклонившегося от мобилизации мужчину. Гражданин свое нежелание защищать Украину объяснил тем, что "никому ничего не должен" и не считает вторжение России войной. Суд его наказал лишением свободы сроком на три года.

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