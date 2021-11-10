Не только в Карпатах: синоптики рассказали, в каких регионах Украины можно ждать снега в ноябре

В середине ноября в Украине ожидается переменчивая погода. Мокрый снег возможен в Карпатах и на востоке.

Об этом рассказала в комментарии "Фактам" заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня. По ее словам, с 10 по 12 ноября в поле повышенного давления ожидается сухая и прохладная погода. По ночам температура будет опускаться до -3…-9 градусов.

На севере Украины местами столбики термометров покажут от 0 до -2 градусов, а днем ожидается 3-10 градусов выше ноля.

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12 ноября температура поднимется до 5-12 градусов тепла.

А в выходные, 13-14 ноября, по ночам будет от 3 градусов тепла до 3 мороза, на побережье Черного моря +4…+8 градусов. Днем 3-9 градусов выше нуля, на севере страны 10-13 градусов тепла.

В период с 15 по 18 ноября погоду будет определят антициклон без существенных осадков. Правда, 15 ноября атмосферные фронты принесут небольшой мокрый снег в Карпаты и на восток.

Температура по ночам -2…-8 градуса, днем 15 и 16 ноября от 2 градусов мороза до 3 тепла. 17-18 ноября ожидается 3-8 градусов выше нуля.

В свою очередь, народный синоптик Владимир Деркач рассказал, что в начале второй декады ноября будет влажно и холодно, но погода порадует несколькими ясными и сухими днями.

"После этого придет похолодание, которое продлится и в третьей декаде ноября. По ночам возможны заморозки и мокрый снег. Но до конца ноября снова немного потеплеет. Декабрь будет также холодным и с небольшими осадками", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики прогнозируют, что в Киеве мороз и снег возможны уже с 15 ноября. В целом погода этого месяца в столице также будет изменчивой.

Ранее синоптик Татьяна Негадайлова сделала прогноз погоды на предстоящую зиму, которая будет морозной и снежной, без оттепелей.

По ее словам, глобальное потепление на Земле, о котором говорят климатологи, не будет иметь большого влияния на украинские зимы еще не один год.

А синоптик Вазира Мартазинова считает, что зима 2021-2022 будет гораздо мягче, чем предыдущая. В Новый год она прогнозирует мороз, но практически бесснежную погоду.

Между тем, ученые рассказали, когда наша планета может стать непригодной для жизни из-за изменения климата. Это может произойти уже к 2500 году.