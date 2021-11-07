В Киеве после потепления ударят морозы и пойдет снег: синоптики назвали дату

В течение ноября погода в Киеве будет переменчивой. В ближайшее время тепло еще задержится в столице, но потом в городе похолодает.

Об этом информирует Gismeteo. В понедельник, 8 ноября, в Киеве будет плюсовая температура, а вот уже со вторника столбик термометра ночью опустится ниже нуля.

В пятницу и на следующих выходных, 12-14 ноября, снова немного потеплеет, но уже в понедельник, 15 ноября, ударит мороз. В этот же день в Киеве прогнозируют небольшой снег с дождем.

Видео дня

Начиная с 21 ноября небо в столице чаще всего будет затянуто тучами, а мокрый снег и дождь будут попеременно сменять друг друга.

В целом морозов сильнее -5 градусов по Цельсию в этом месяце синоптики не прогнозируют. Днем воздух чаще всего будет прогреваться до плюсовых отметок на термометре.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине в начале новой недели ухудшится. Прогноз на первые три дня вы найдете по ссылке.

Синоптики сообщают, что в ближайшее время в Украину придут дожди, а местами выпадет первый снег.