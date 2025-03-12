Не суржик: что означают слова, которые часто путают с русскими

Многие украинские слова, которые некоторые считают заимствованиями из русского, на самом деле имеют древнее праславянское происхождение. Важно понимать, что украинский язык имеет свою уникальную историю развития, и часто слова, которые кажутся нам похожими на русские, являются общими для всех славянских языков или же возникли в нашем языке самостоятельно.

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Знание о происхождении слов помогает не только обогащать словарный запас, но лучше понимать историю и природу языка. В сети рассказали, какие лексемы на самом деле не являются суржиком.

Сковорода

Слово "сковорода" происходит от праславянского skovorda, skovordy.

Родственные слова в других языках:

чешский: skravada, skrovada;

польский: skowroda, skawroda.

В народе есть выражение "как вьюн на сковороде", что означает очень быстро двигаться или умело уклоняться от ситуации.

Торг

Слово "торг" берет свои корни из праславянского tъrgъ, что означает "базар" или "торговлю".

Родственные слова:

чешский, словацкий – trh;

польский: targ;

болгарский: търг.

Выражение "успеть с козами на торг" означает, что нет необходимости спешить.

Плаття

Слово "плаття" происходит от праславянского *plati, что означало "часть, кусок ткани". Вероятно, оно имеет общее происхождение с plata (плата) и polt-no (poltьno) - "холст".

Родственные слова:

болгарский – плат ("ткань");

словацкий – plát ("большой, тонкий, плоский кусок").

От этого слова также происходит глагол "розплататися", что значит стелиться пластом или расходиться в пространстве (например, о дыме или облаках).

Ниряти

Слово "ниряти" происходит из праславянских *pug-, *nur-, *nbr-, *ner-, *por-, что означает "опускать" и имеет связь со словом "нора".

Родственные слова:

чешский – norit;

польский – nurzać ("погружать");

болгарский – нирна ("нырять").

От этого слова образовано существительное "нирець", что означает водоплавающую птицу семьи уточных или же ныряльщика (в разговорном стиле).

Полоти

Слово "полоти" происходит от праславянского pelti (pelvti) и имеет значение "полоть, очищать". Оно также связано со словом *pelva, означающим "полова".

Родственные слова:

чешский – plíti;

польский – pleć;

болгарская – плѣва ("полоще").

В словаре Гринченко слово "поливо" использовалось для обозначения сорняков.

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